¿Quién Fue y de Qué Murió RJ Mitte? Esta Era la Condición que Padecía el Actor de Breaking Bad

RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en "Breaking Bad", murió este 12 de octubre de 2026 en Brownsville, Texas, a los 34 años.

Nació el 21 de agosto de 1992 en Lafayette, Luisiana, con el nombre de Roy Frank Mitte III. Su papel de Walter White Jr., el hijo del protagonista, lo mantuvo en Breaking Bad durante 56 episodios, entre 2008 y 2013.

Tenía parálisis cerebral —un trastorno neurológico que afecta el movimiento, la postura y el tono muscular—, la misma condición que su personaje en la serie, aunque en su caso era más leve. Aprendió a caminar con muletas y a hablar más lento para el papel.

Más allá de Breaking Bad, participó en Switched at Birth (2014), donde interpretó a Campbell Bingman en nueve episodios; en Now Apocalypse (2019), como Leif en dos episodios; y en Los Guardianes de la justicia (2022), como Mind Master en siete episodios. También apareció en episodios únicos de Vegas (2013), Chance (2017) y This Close (2018), como Russ Auster, Solomon y TJ Black, respectivamente.

En 2024 fue Lorenzo en los 20 episodios de la serie animada HCBS Final Rule: The Animated Series. En 2016 participó con su voz en un episodio de Pollo Robot, donde aparece como Walter White Jr. y como Hapless Guy.

En cine, su filmografía incluye títulos como:

Dixieland (2015), como CJ

Los elegidos (2017), como Brendan

Standing Up for Sunny (2019), como Travis

The Oak Room (2020), como Steve

Westhampton (2025), como Fitz

También tuvo una aparición sin créditos en Hannah Montana (2007), en un episodio, con el personaje School Jock.

Además de actor, fue productor, con cuatro créditos en esa función, y acumuló cuatro premios y tres nominaciones.

En 2006 se mudó con su familia a Hollywood, California, para apoyar la incursión de su hermana, la actriz Lacianne Carriere, en el trabajo impreso y comercial. Ahí comenzó a entrenar con el gerente de talentos Addison K. Witt, en Sherman Oaks.

Tenía títulos fechados en 2026, como "One Eye Open", y figura como Joshua en "Talking to Strangers". También aparecía vinculado a los proyectos en desarrollo "Escape from Paradise" y "Sitting Under the Chestnut Tree".

¿De qué murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

Hasta el momento no se ha informado una causa de muerte confirmada.

Medios estadounidenses, entre ellos TMZ, han difundido versiones sobre lo ocurrido que no han sido confirmadas por la familia ni por una autoridad.

Tampoco hay información que vincule su condición con el fallecimiento.

Con información de N+.

CT