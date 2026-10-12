Entretenimiento

¿Quién Fue y de Qué Murió RJ Mitte? Esta Era la Condición que Padecía el Actor de Breaking Bad

Participó en Switched at Birth y Vegas, hizo voces en animación y también fue productor

¿Quién Fue y de Qué Murió RJ Mitte? Esta Era la Condición que Padecía el Actor de Breaking BadEl actor RJ Mitte posa en el estreno de la serie de televisión "Better Call Saul" en el Regal Cinemas L.A. LIVE de Los Ángeles. Foto: Reuters / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Quién Era y De Qué Murió RJ Mitte? Esta Condición Tenía el Querido Actor de Breaking Bad | N+