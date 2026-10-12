Muere el Actor RJ Mitte, Hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’, a los 34 Años

El actor RJ Mitte, quien interpretó a Walter White Jr. en “Breaking Bad”, falleció a los 34 años, de acuerdo con medios estadounidenses que dieron a conocer la noticia como la revista Variety y TMZ.

Los representantes de Mitte confirmaron la noticia el lunes, indicando que falleció en Brownsville, Texas, según el medio Deadline. La causa de su muerte no fue revelada de inmediato.

Roy Frank Mitte III, alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la serie protagonizada por Bryan Cranston y transmitida entre 2008 y 2013.

En la producción, Mitte interpretó a Walter White Jr., también conocido como Flynn, el hijo adolescente de Walter White. Uno de los aspectos destacados de su trabajo fue la representación de la parálisis cerebral, condición que el actor también tenía en la vida real. Su participación contribuyó a dar visibilidad a las personas con discapacidad en la televisión.

Después de su participación en “Breaking Bad”, Mitte continuó su carrera en cine y televisión. Entre sus trabajos figura la serie “Switched at Birth”, además de otras producciones independientes.

El actor también participó en iniciativas para promover la inclusión de personas con discapacidad y ampliar sus oportunidades laborales en Hollywood, con actividades relacionadas con la representación y la accesibilidad en la industria audiovisual.

En octubre de 2025, Mitte había anunciado su compromiso con Kennedy Suarez, según reportes de medios estadounidenses.

PT