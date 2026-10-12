Espectáculos

Muere el Actor RJ Mitte, Hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’, a los 34 Años

El actor estadounidense murió en Texas, de acuerdo con los primeros reportes

Reportan muerte de RJ MitteLa causa de muerte no ha sido revelada. Foto: Reuters
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