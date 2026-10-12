Seguridad

Fiscalía Obtiene 40 Sentencias Condenatorias por Trata de Personas en Tlaxcala

La Presidenta Caudia Sheinbaum afirmó que existe una colaboración permanente entre el Gobierno Federal y Estatal para combatir estas redes

Dan datos duros sobre trata de personas en Tlaxcala.Revelan datos duros sobre trata de personas en la entidad tlaxcalteca. Foto: FGJE Tlaxcala

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Con 40 condenas y 36 órdenes de aprehensión, Tlaxcala intensifica la lucha contra la trata de personas. La presidenta Sheinbaum destaca la colaboración con el gobierno estatal.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+