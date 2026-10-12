Fiscalía Obtiene 40 Sentencias Condenatorias por Trata de Personas en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala dio a conocer los resultados que han obtenido respecto al combate contra la trata de personas y la pornografía infantil.

La autoridad reiteró su compromiso en materia de procuración de justicia por lo que dio a conocer que se han obtenido 40 sentencias condenatorias por trata de personas, por las cuales se otorgaron un total de mil 106 años de prisión.

Además, deberán hacer el pago de multas equivalentes a 101 mil 250 UMAS; Por otro lado, también ejecutaron 36 órdenes de aprehensión por dicho delito.

Recientemente, durante la conferencia Mañanera del Pueblo, la Presidenta de México, Caudia Sheinbaum, afirmó que existe una colaboración permanente entre el Gobierno Federal y Estatal de Tlaxcala para combatir las redes de trata de blanca.

La mandataria aseguró que las familias que han denunciado casos de explotación sexual han sido atendidas por parte de la Secretaría de las Mujeres.

En este 2026, también se logró la vinculación a proceso de dos personas por pornografía infantil en la entidad tlaxcalteca.

Y gracias al Operativo Mujeres Libres de Violencia, 28 féminas fueron entrevistadas y nueve moteles suspendidos por la COEPRIST en cinco municipios del estado.

Las autoridades exhortan a la población a realizar las denuncias correspondientes en caso de ser víctimas de trata de personas o conocer algún caso en la entidad.

También, hacen un llamado para extremar precauciones y no caer en este tipo de delitos, el cual opera de diferentes maneras.

Una de las formas más comunes que usan estos delincuentes conocidos como 'padrotes' es a través de mentiras que utilizan para enamorar a mujeres jóvenes de zonas económicamente vulnerables. Los hombres logran engancharlas para que estén con ellos, pero después las obligan a prostituirse.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) mantiene fija su postura con las acciones penales contra estas redes de explotación y piden la colaboración de la sociedad para reportar cualquier hecho que este relacionado con este delito.

Con información de N+

MCS