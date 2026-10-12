Migración

ICE Atropella a Migrante Mexicano en Texas: 'No fue un Accidente', Acusa su Abogada

Este caso se produce en un momento en que el ICE enfrenta críticas durante el segundo mandato presidencial de Trump por las tácticas de arresto y deportación

ICE Atropella a Mexicano en Operativo Migratorio en Houston, TexasAgentes del ICE. Foto: Facebook Department of Homeland Security
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