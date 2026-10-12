ICE Atropella a Migrante Mexicano en Texas: 'No fue un Accidente', Acusa su Abogada

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) atropelló a un hombre mientras intentaba perseguirlo a él y a otra persona en la zona de Houston, Texas, de acuerdo con autoridades.

Se informó que elementos de la agencia federal trataron de interceptar y detener a José Mendoza Cervantes en el condado de Harris, Texas, cuando él y la víctima, Miguel Parra Hernández, de origen mexicano, salieron del vehículo, explicaron los funcionarios en una conferencia.

Imágenes de cámaras de seguridad mostraron al agente cuando perseguía a Parra Hernández y luego lo atropellaron con su automóvil, el mexicano sufrió una fractura en la pierna y fue trasladado a un hospital, dio a conocer la oficina del sheriff del condado de Harris.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, del cual depende el ICE, explicó que la agencia intentaba detener a Mendoza Cervantes luego que un juez ordenara su expulsión de Estados Unidos.

Se sabe que Mendoza Cervantes tenía antecedentes de arresto en cuatro ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol y también por posesión ilegal de un arma de fuego, señalan autoridades estadounidenses.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Agente de ICE Hiere a Migrante Dominicano Durante Operativo en Nueva York

Este caso se produce en un momento en que el ICE enfrenta críticas durante el segundo mandato presidencial de Donald Trump por las tácticas de arresto y deportación.

Apenas el fin de semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó "elogios" para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por la detención de un hombre dominicano que fue baleado por agentes mientras estaba en su vehículo con su hijo menor en Nueva York.

"Nuestros héroes del ICE capturaron a un hombre con un historial criminal largo que era buscado por posible asesinato y asesinato en una pandilla; en otras palabras: la pandilla mató a alguien. Una persona encantadora", dijo en un mitin en Syracuse, Nueva York.

Trump abordó el polémico incidente en el que Oscar Bengal, de 28 años, fue baleado por agentes del ICE en su coche, en el que estaba su hijo de 5 años, en el vecindario de Marble Hill en El Bronx, acción que ha sido repudiada por las autoridades demócratas, locales y estatales.

"Es una persona muy peligrosa y lo capturaron. Pero en lugar de recibir elogios, el ICE está siendo despreciado por los políticos de Nueva York que lo dejaron suelto", añadió el mandatario, que reiteró que Bengal es "buscado por asesinato" y los demócratas buscan liberarlo.

Trump, que daba el discurso en apoyo al candidato republicano a la gobernación del estado de Nueva York, Bruce Blakeman, prometió que si este sale electo y los republicanos ganan en el Congreso, impedirán que "los extranjeros ilegales criminales sean liberados" y "vetarán las ciudades y estados santuario".

Los agentes de ICE usaban chalecos cuando fueron a capturar a Bengal, quien, según el Departamento de Seguridad Nacional, está vinculado a la pandilla Los Trinitarios y "utilizó su coche como un arma" con el que intentó embestir a los agentes, por lo que uno disparó.

Una protesta en la Gran Manzana reclamó la abolición del ICE y una investigación independiente de la Fiscalía General de Nueva York sobre el tiroteo a Bengal, quien fue trasladado de una cárcel de Nueva Jersey a otra de Nueva York tras un breve paso por el hospital, denunció hoy su defensa.

Este lunes se divulgó la postura oficial del mexicano arrollado de 48 años, ante las afirmaciones del ICE que buscaba detener en un vehículo a una persona con antecedentes penales donde viaja él. Sin embargo, su abogada, Kim Bruno, cuestionó esa identificación.

De acuerdo con su testimonio, su cliente trabajaba en una construcción y se dirigía a laborar con un colega, según sus familiares. El video difundido mostró a dos personas que descendieron de una camioneta y corrieron en direcciones distintas.

"Cuando los agentes del ICE intentaban detener a los inmigrantes indocumentados, Miguel Parra se interpuso en el camino de un vehículo del ICE y fue atropellado", dijo un portavoz de la agencia a medios locales.

"Lo que pasó no es un accidente, es algo intencionalmente y eso es maltrato", dijo en una conferencia de prensa.

César Espinosa, director de la ONG FIEL, que defiende los derechos de los migrantes, informó que Parra fue operado el domingo.

"Tiene la cadera dañada, tiene el pie roto y el tobillo fracturado", dijo, al agregar que necesitará otras cirugías para reconstruir su pierna derecha que resultó rota en tres partes.

HVI