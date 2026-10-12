Filtración en el Pentágono Expone Datos de Más de 3 Millones de Personas en EUA

Una filtración de datos en un sistema del Departamento de Defensa de Estados Unidos expuso información personal de más de 3 millones de personas, entre ellas integrantes de las fuerzas armadas, empleados civiles y otras personas vinculadas con la comunidad militar.

El fallo de seguridad afectó al Centro de Datos de Recursos Humanos de Defensa (DMDC, por sus siglas en inglés), cuyos archivos contenían números de la Seguridad Social, nombres, fechas de nacimiento e información laboral, entre otros datos personales.

De acuerdo con un funcionario del Pentágono, que dio declaraciones para la cadena Fox News, un total de 2.76 millones de personas vivas y 294 mil fallecidas resultaron afectadas. En conjunto, la filtración comprometió registros de aproximadamente 3.05 millones de personas.

El acceso no autorizado ocurrió entre octubre de 2025 y julio de 2026, periodo durante el cual un grupo de usuarios pudo consultar archivos sin cifrar mediante un sistema de intercambio de información.

El Centro de Datos de la Defensa estadounidense detectó la vulnerabilidad el 16 de julio y la corrigió de inmediato, según informó el Departamento de Defensa. Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no tienen indicios de que los datos hayan sido utilizados indebidamente.

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¿Qué información está en riesgo tras la filtración?

La información expuesta varía, incluso hasta números de la Seguridad Social, los archivos podían contener: nombres, fechas de nacimiento, datos de contacto, sexo, raza y detalles relacionados con el personal militar, especialidades ocupacionales.

La filtración resulta especialmente delicada por el alcance de los registros que administra el centro, que mantiene información de más de 60 millones de personas, entre militares en activo, empleados civiles, contratistas, familiares, jubilados y veteranos.

Las personas afectadas están siendo notificadas por correo postal a través de Identity Theft Guard Solutions (IDX), proveedor contratado por el Departamento de Defensa para atender el incidente.

Según las autoridades, la empresa ofrece servicios de monitoreo de crédito y asistencia para la recuperación de identidad.

El Pentágono no identificó a los usuarios que accedieron sin autorización a los archivos ni detalló cómo consiguieron entrar al sistema.

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