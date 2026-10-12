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Filtración en el Pentágono Expone Datos de Más de 3 Millones de Personas en EUA

Números de seguridad social, nombres completos y otros detalles de trabajadores de las fuerzas estadounidenses están en riesgo

El Pentágono visto desde el aireEl Pentágono visto desde el aire, el martes 8 de septiembre de 2026, en Washington. Foto: AP Foto

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Datos personales de 3.05 millones de personas, incluidos militares y civiles, fueron expuestos en una filtración del Pentágono. Descubre cómo ocurrió y qué medidas se están tomando.

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