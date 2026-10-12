Musk Gasta 366 Millones de Dólares para Ayudar a Republicanos Rumbo a las Elecciones en EUA

Elon Musk ha destinado unos 366 millones de dólares a las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, incluidos 276 millones desde julio, para ayudar a los republicanos a conservar el control del Congreso, en momentos en que aumentan las posibilidades de que los demócratas recuperen ambas cámaras.

El gasto convierte al empresario, considerado el hombre más rico del mundo, probablemente en el mayor donante político individual de las campañas de este año, de acuerdo con los registros de financiación electoral. Las aportaciones, de las que ya había informado The New York Times, fueron confirmadas por un portavoz de America PAC, el comité de acción política respaldado por Musk.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Elon Musk 'Compró la Casa Blanca': Ro Khanna

El ciclo electoral comenzó el 1 de enero de 2025 y concluirá con las elecciones legislativas de noviembre de 2026, en las que estarán en juego el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

La apuesta política de Musk tiene importantes implicaciones para sus intereses empresariales. Los demócratas de la Cámara de Representantes han solicitado investigaciones sobre los contratos gubernamentales de SpaceX, la compañía aeroespacial que dirige, así como sobre su trabajo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental durante la presidencia de Donald Trump.

De los 276 millones de dólares que Musk donó a grupos republicanos y a su propio súper PAC desde julio, 158 millones se destinaron al Senate Leadership Fund, una organización creada para respaldar a candidatos republicanos al Senado y alineada con el líder de la mayoría de esa cámara, John Thune, de Dakota del Sur.

Otros 20 millones de dólares fueron transferidos al Congressional Leadership Fund, el súper PAC dedicado a impulsar a los republicanos que buscan conservar sus escaños en la Cámara de Representantes, vinculado al presidente de esa institución, Mike Johnson, de Luisiana.

Musk aportó además 76 millones de dólares a America PAC, su propio comité político, que respalda a candidatos republicanos en siete estados considerados clave y en casi tres docenas de distritos electorales de la Cámara baja.

El empresario también destinó 10 millones de dólares al Lone Star Liberty PAC, que apoya la candidatura del fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, al Senado. Las últimas encuestas sitúan a Paxton en un empate técnico con el demócrata James Talarico en esa contienda.

Otras aportaciones incluyeron 10 millones de dólares a la Asociación de Gobernadores Republicanos y dos millones a la Asociación de Fiscales Generales Republicanos.

Los nuevos registros de financiación electoral se harán públicos el jueves, cuando numerosos súper PAC estarán obligados a informar sobre sus ingresos y gastos correspondientes al tercer trimestre del año.

Además de las contribuciones identificadas, Musk ha aportado dinero a través de organizaciones que no están obligadas a revelar la identidad de sus donantes, según informó The New York Times y confirmó un portavoz de America PAC.

La magnitud de las aportaciones representa un incremento significativo respecto al ciclo electoral anterior, cuando Musk gastó alrededor de 290 millones de dólares en actividades políticas.

Las elecciones de mitad de mandato se perfilan como una prueba para Trump y sus aliados republicanos, que buscan mantener el control legislativo, mientras los demócratas aspiran a recuperar el poder en el Congreso.

Para Musk, cuya influencia política se ha extendido más allá de sus empresas, el resultado también podría determinar el alcance de las investigaciones parlamentarias sobre sus negocios y su participación en la administración federal.

TLS