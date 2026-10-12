Internacional

Musk Gasta 366 Millones de Dólares para Ayudar a Republicanos Rumbo a las Elecciones en EUA

La apuesta política del magnate tendría implicaciones para sus intereses empresariales. Los demócratas de la Cámara de Representantes han solicitado investigaciones sobre su empresa SpaceX

Elon Musk, empresario republicanoElon Musk, empresario republicano, donará millones de dólares. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+