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Reportan 6 Muertes por Sarampión en Pensilvania, Estados Unidos

El brote mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, mientras persisten diferencias entre los registros de Pensilvania y federales

Reportan 6 Muertes por Sarampión en Pensilvania, Estados UnidosReportan 6 Muertes por Sarampión en Pensilvania, Estados Unidos. Foto: Reuters

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El sarampión resurge en Pensilvania con más de mil contagios y seis muertes. Las cifras estatales y federales no coinciden.

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