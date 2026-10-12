Hombre Genera Movilización tras Ingresar a Escuela con Arco y Flechas en Veracruz

Una intensa movilización policial se registró en la primaria 16 de Septiembre ubicada en la ciudad de Coatzacoalcos, luego de que presuntamente un padre de familia ingresara al plantel educativo con un arco y flechas.

De acuerdo a la presidenta de los padres de familia se trató de un tema que tiene que ver con la custodia de una de las estudiantes. Según datos, el padre de familia trató de llevársela, saltando una de las áreas del inmueble.

Como medida preventiva y para proteger la integridad de los estudiantes se evacuó a los alumnos mientras se controlaba la situación.

Elementos de la Policía Municipal, acudieron al lugar para controlar la situación. Se desconoce si el sujeto fue detenido. Ante esta situación los padres de familia solicitaron mayor seguridad a los alrededores del plantel educativo.