Seguridad

Hombre Genera Movilización tras Ingresar a Escuela con Arco y Flechas en Veracruz

Policía municipal arribó a la primaria ubicada en Coatzacoalcos para controlar la situación. Los alumnos fueron evacuados

Movilización policial en escuela de Coatzacoalcos. Foto: N+Movilización policial en escuela de Coatzacoalcos. Foto: N+

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Alerta en primaria de Coatzacoalcos: un padre armado con arco y flechas intenta llevarse a su hija. La policía interviene y evacúa a los estudiantes.

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