Joven es Asesinado a Balazos Mientras Trabajaba en Ciudad Obregón

Un joven de 22 años fue asesinado a balazos la mañana del lunes mientras realizaba trabajos de corte de zacate en la vía pública, en la colonia Villa Bonita, en Ciudad Obregón.



El ataque ocurrió alrededor de las 8:15 horas, sobre Paseo del Kiosco, entre Rinconada del Risco y Rinconada San Antonio, donde, según testigos, un sujeto que llegó en una motocicleta tipo cross de color anaranjado se acercó a la víctima identificada como Ángel Jaziel 'N', intercambió unas palabras con él y después le disparó en al menos seis ocasiones.



Tras la agresión, el atacante huyó por la calle Rinconada San Antonio, mientras que el joven, herido en el costado izquierdo y la mandíbula del mismo lado, intentó llegar al domicilio. Sin embargo, cayó boca abajo en el cruce de Paseo del Kiosco y Rinconada del Risco, donde perdió la vida.



Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales, mientras que elementos policiacos acordonaron el área, para la llegada de personal de Servicios Periciales quienes aseguraron las evidencias balísticas y procesó la escena.



Posteriormente, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.