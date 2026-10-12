Seguridad

Joven es Asesinado a Balazos Mientras Trabajaba en Ciudad Obregón

El ataque que dejó al masculino de 22 años sin vida ocurrió la mañana de este lunes en calles de la colonia Villa Bonita

Joven es Asesinado a Balazos Mientras Trabajaba en Ciudad ObregónJoven es Asesinado a Balazos Mientras Trabajaba en Ciudad Obregón. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+