Seguridad

Un Hombre Asesinado y Otro Lesionado Dejó una Agresión Armada en San Luis Río Colorado

El ataque se registró en un taller mecánico ubicado entre las calles 13 y 14, de la colonia Mezquite, en el municipio fronterizo

Un Hombre Asesinado y Otro Lesionado Dejó una Agresión Armada en San Luis Río ColoradoUn Hombre Asesinado y Otro Lesionado Dejó una Agresión Armada en San Luis Río Colorado, Foto: Archivo N+

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