Un Hombre Asesinado y Otro Lesionado Dejó una Agresión Armada en San Luis Río Colorado

Una persona perdió la vida y otra más, de oficio mecánico, resultó herida por impactos de bala durante una agresión armada registrada en el Callejón Dalias, entre las calles 13 y 14, de la colonia Mezquite, en San Luis Río Colorado.



Tras el reporte de los hechos, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, donde confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales.



En el mismo ataque, una segunda persona sufrió lesiones por proyectil de arma de fuego, por lo que recibió atención de parte de los socorristas de la Cruz Roja, quienes una vez fue estabilizada, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.



De acuerdo a reportes de los vecinos, la agresión comenzó en un taller mecánico ubicado en la avenida Jacarandas y calle 19; donde el mecánico, tras ser herido en una pierna, persiguió al presunto atacante hasta una vivienda en el callejón Dalias entre 13 y 14, sitio donde las corporaciones policiacas localizaron a ambos hombres.



El área quedó acordonada para preservar las evidencias, mientras personal de Servicios Periciales