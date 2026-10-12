El hallazgo de restos humanos movilizó a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), luego de que fueran localizados en un terreno ubicado a espaldas de un establecimiento en Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con la información preliminar, fueron trabajadores del Departamento de Ecología quienes realizaron el descubrimiento mientras efectuaban labores de limpieza en el sector.

Personal de la FGEC acudió al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer el caso.

Cabe recordar que hace ocho días, en el mismo sitio, fue localizado un cráneo junto con 32 huesos. Como parte de las diligencia, un antropólogo forense realizará los análisis para establecer las características de los restos.

Ante este antecedente, no se descarta que los restos encontrados recientemente pudieran corresponder al mismo cuerpo. Sin embargo, serán los estudios periciales los que determinen si existe alguna relación entre ambos hallazgos.