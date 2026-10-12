Seguridad

Localizan Más Restos Humanos en Terreno en Piedras Negras, Coahuila

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la persona

Localizan Más Restos Humanos en Terreno en Piedras Negras, CoahuilaEl hallazgo de nuevos restos humanos movilizó a personal de la Fiscalía. Foto: N+

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Trabajadores del Departamento de Ecología quienes hallaron los restos humanos

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