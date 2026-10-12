Seguridad

Hallan Camión de Carga con Presuntos Impactos de Bala en Carretera Tampico-Tuxpan

El reporte inicial apuntó a un posible robo; sin embargo, no se ha confirmado oficialmente cómo ocurrieron los hechos ni qué sucedió con el trabajador

Localizan camión avícola abandonado tras posible ataque armado en VeracruzLocalizan camión avícola abandonado tras posible ataque armado en Veracruz. Foto: Rodrigo Acuña

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El reporte inicial apuntó a un posible robo; sin embargo, no se ha confirmado oficialmente cómo ocurrieron los hechos ni qué sucedió con el trabajador

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