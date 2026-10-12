Hallan Camión de Carga con Presuntos Impactos de Bala en Carretera Tampico-Tuxpan

Un camión perteneciente a una empresa dedicada a la cría y comercialización de pollo fue localizado abandonado y fuera de la carretera federal 180 Tampico-Tuxpan, a la altura de la comunidad de Xoyotitla del municipio de Álamo al norte de Veracruz.

El vehículo de color blanco, con placas de circulación del estado y número económico 716, se encontraba entre la maleza e impactado contra un poste de telefonía.

De manera preliminar, se reportó que la unidad presentaba presuntos impactos de arma de fuego. La localización del vehículo ocurrió después de un reporte sobre un posible ataque armado contra el camión derivado de un presunto asalto.

Elementos de la Policía del Estado y Marina tomaron conocimiento y aseguraron el vehículo remolcándolo al corralón. Cabe mencionar que hasta el momento, no se ha precisado el paradero del operador.