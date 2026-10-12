Desaparecidos

Localizan Muerto a Joven que Fue Reportado como Desaparecido en Zacatlán, Puebla

El cuerpo fue encontrado sobre la carretera que conduce a Ahuazotepec, a la altura de la curva de La Virgencita

El joven fue localizado varios días después sin signos vitales.El joven fue localizado varios días después sin signos vitales. Foto: Ficha de Búsqueda

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Encuentran muerto a Jesús Cázares en Zacatlán, Puebla. Su desaparición y la de Edwin Morales generan alarma en la Sierra Norte.

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