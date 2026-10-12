Localizan Muerto a Joven que Fue Reportado como Desaparecido en Zacatlán, Puebla

Tras cuatro días de búsqueda, Jesús Cázares González de 19 años, fue localizado sin vida en el municipio de Zacatlán en Puebla, hecho que enluta a su familia y mantiene la preocupación entre los habitantes de este municipio de la Sierra Norte.

De acuerdo con reportes oficiales, el cuerpo fue encontrado la mañana del sábado 10 de octubre sobre la carretera que conduce a Ahuazotepec, a la altura de la curva de La Virgencita.

El joven había desaparecido el 6 de octubre, luego de salir de su trabajo en la Colonia Centro, alrededor de las 8 de la noche.

El ayuntamiento de Zacatlán confirmó su fallecimiento y señaló que participó en las labores de búsqueda junto con la comisión estatal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la causa de muerte ni si existen indicios de un delito.

El caso se suma a la búsqueda de Edwin Morales Aguilar, otro joven desaparecido en el municipio.

La desaparición de dos jóvenes en la Sierra Norte, ha generado preocupación, luego que uno fuera localizado sin vida, mientras continúa la búsqueda de Edwin Morales Aguilar, de 18 años.

Desapareció el 29 de septiembre, tras salir de su domicilio en el Barrio de Cuautilulco. Ante la falta de información sobre su paradero, los familiares se manifestaron en calles de Zacatlán para exigir a las autoridades intensifiquen la localización.

El caso cobró mayor relevancia tras confirmarse el fallecimiento de Jesús Cázares González, también reportado como desaparecido.

El ayuntamiento informó que mantiene coordinación con la Fiscalía de Puebla y la Comisión Estatal de Búsqueda para dar con el paradero de Edwin.

Con información de N+

JAPR