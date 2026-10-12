Homicidios

Localizan Sin Vida a Maestro y Líder de Antorcha Magisterial en Puebla

Serafín de Jesús R. G. fue localizado por sus familiares al interior de su casa en el fraccionamiento Bosques de Chapultepec de la capital poblana

Maestro Serafín de Jesús R. G. localizado muerto en Puebla.Maestro Serafín de Jesús R. G. localizado sin vida. Foto: Facebook Sección Amarilla Atlixco

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Serafín de Jesús R. G., director y líder magisterial, fue hallado sin vida en su hogar en Puebla. La Fiscalía investiga el caso para esclarecer su muerte.

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