Localizan Sin Vida a Maestro y Líder de Antorcha Magisterial en Puebla

Serafín de Jesús R. G. de 52 años de edad y líder magisterial del Movimiento Antorchista fue localizado sin vida al interior de su domicilio en el fraccionamiento Bosques de Chapultepec, al oriente de la ciudad de Puebla.

El cuerpo fue encontrado por un familiar que acudió a buscarlo a su casa, ya que no respondía las llamadas; de acuerdo a reportes policiacos, tenía amarrada una corbata en el cuello y presentaba signos de violencia, además la puerta del domicilio estaba medio abierta.

Policías procedieron a acordonar la zona para que agentes del Servicio Médico Forense (Semefo) continuaran con las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación y solicitó el estudio forense para determinar las causas de la muerte las cuales apuntan a un estrangulamiento.

Cabe destacar que Serafín de Jesús R. G. también era Director de una escuela ubicada en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, y por varios años fue maestro en la Escuela Secundaria Técnica número 3. Además, usuarios de redes sociales destacaron su amor por la danza, el teatro, la poesía y del arte en general.

La Antorcha Magisterial Del Estado de Puebla lamentó la muerte de su dirigente e integrante del Movimiento Antorchista, el cual concideran que era una pieza fundamental en su asociación, esto mencionaron: "Nos quedaremos con el recuerdo sus charlas amenas, sus enseñanzas, su elegancia al actuar, pero sobre todo con la sencillez y humildad que lo caracterizaba, con su alegría y su buen trato".

El Magisterio Poblano se unió la pena que embarga su familia y amigos del maestro y reitero que será recordado por la pasión que demostraba por su profesión.

Con información de N+

MCS