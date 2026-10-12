Dan Último Adiós a Dos Trabajadores de CFE Localizados Sin Vida en Puebla

Se llevaron acabo los servicios funerarios de los dos trabajadores de Comisión Federal de Electricidad (CFE) localizados sin vida en Puebla, Adolfo L. S. y Marco Antonio S. G.

Luego de ser reportados como desaparecidos tras ir a trabajar en la autopista México-Tuxpan, en dirección a Huauchinango el 26 de junio de 2026, sus restos fueron hallados en la Sierra Norte de la entidad poblana.

Adolfo L. S. de 40 años de edad, fue velado en compañía de sus seres queridos en el municipio de Izúcar de Matamoros, en la calle Guadalupe Victoria #66, barrio de Santiago Mihuacán; sus familiares le dieron el último adiós con una misa de cuerpo presente el cual se realizó en una capilla de la localidad.

Con una enorme fotografía del trabajador de CFE caminaron por las calles honrando su nombre y su labor en la sociedad, cientos de persona se unieron a la pena que embarga la familia y recalcaron que buscan justicia.

Mientras que, el velorio de Marco Antonio S. G. de 60 años de edad, se llevó acabo en Metepec, perteneciente al municipio de Atlixco al filo de las 11:00 horas.

Su familia y amigos lo velaron en la Capilla 1 de Servicios Funerarios Puebla antes de ser llevado a su camposanto. Al día siguiente, un sacerdote dio unas palabras en su honor en la Parroquia de la Purísima Concepción y posteriormente, sus restos fueron trasladados al Panteón Auxiliar de Metepec.

La familia de ambos trabajadores continúan en búsqueda de justicia mientras que la Fiscalía General del Eatado (FGE) investiga el doble homicidio.

Cabe destacar que a los dos días de ser reportados como desaparecidos, la camioneta en la que viajaban fue localizada en Mesa de Acaxochitlán, Hidalgo.

Fue hasta el 2 de octubre que los restos humanos fueron localizados por las autoridades en una zona boscosa cerca de la autopista México-Tuxpan, a la altura de Huauchinango.

La carpeta de investigación continuará abierta hasta dar con los responsables de la muerte de Adolfo L. S. y Marco Antonio S. G.

Con información de N+

MCS