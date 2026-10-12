Homicidios

Dan Último Adiós a Dos Trabajadores de CFE Localizados Sin Vida en Puebla

Adolfo L. S. y Marco Antonio S. G. fueron velados en compañía de sus familiares y amigos en los municipios de Atlixco e Izúcar de Matamoros

Trabajador de CFE localizado sin vida en PueblaAdolfo L.S. localizado sin vida tras ir a trabajar en Puebla. Foto: Facebook Informativo TV

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Dos trabajadores de CFE, reportados como desaparecidos , son encontrados sin vida. Familias y amigos les dan el último adiós y claman justicia.

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