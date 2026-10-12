Un Muerto y un Herido Dejó Ataque Directo a Balazos en Ciudad Serdán, Puebla

Una persona muerta y otra más lesionada de gravedad fue el saldo preliminar de un ataque a mano armada registrado en calles 3 oriente, entre 4 y 6 sur, del municipio de Ciudad Serdán en Puebla.

Testimonios de las personas que presumiblemente presenciaron el ataque señalaron que varios sujetos armados se acercaron a sus víctimas a bordo de un automóvil y comenzaron a dispararles.

Tras la ráfaga, los delincuentes huyeron del lugar, dejando a dos hombres con evidentes lesiones por impactos de bala, la noche del domingo.

Uno de los agredidos quedó inerte en la vía pública; el otro, aunque herido, intentó huir para escapar de los atacantes e incluso subió a la azotea de un establecimiento comercial, donde el dolor de las heridas ya no le permitió avanzar más.

Habitantes de la zona solicitaron auxilio policial. Grupos de primera respuesta atendieron la emergencia, pusieron orden, trasladaron al herido a un nosocomio y confirmaron el fallecimiento del sujeto que quedó inconsciente en el sitio del ataque.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) arribó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer este homicidio.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR