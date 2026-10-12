Balaceras

Un Muerto y un Herido Dejó Ataque Directo a Balazos en Ciudad Serdán, Puebla

Varios sujetos armados se acercaron a las víctimas a bordo de un automóvil y comenzaron a dispararles

Los agresores huyeron después de disparar contra dos personas.Los agresores huyeron después de disparar contra dos personas. Foto: @_jesuszav

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Violencia en Puebla: un hombre muerto y otro herido tras un ataque armado en Ciudad Serdán. Los agresores huyeron tras disparar desde un vehículo.

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