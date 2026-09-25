Homicidios

Conductor Persigue y Arrolla a sus Agresores Antes de Morir en Chipilo, Puebla

Una cámara de seguridad captó la persecución de los sujetos que dispararon y trataban de escapar en una motocicleta

Una cámara captó la persecución de los presuntos atacantes en moto.Una cámara captó la persecución de los presuntos atacantes en moto. Foto: Alberto Tejeda

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En Chipilo, Puebla, un conductor herido persigue y embiste a sus atacantes en moto antes de morir. Las cámaras captaron el dramático momento.

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