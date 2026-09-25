Así fueron los últimos momentos de Jorge Martínez, de 37 años, conocido como “El Chila”, quien fue asesinado en la localidad de Chipilo, perteneciente al municipio de San Gregorio Atzompa, en Puebla.

El ataque ocurrió en inmediaciones de los campos deportivos, donde el hombre, a bordo de una camioneta JAC tipo pick-up negra, fue atacado a balazos.

A pesar de las heridas, Jorge aceleró y comenzó a perseguir a los responsables, quienes escapaban en una motocicleta.

La persecución quedó captada por cámaras de videovigilancia. En las imágenes se observa cómo la camioneta alcanza y embiste la motocicleta, provocando que uno de los sujetos caiga sobre el pavimento.

Segundos después, la camioneta continuó su marcha hasta que finalmente terminó impactada contra una barda.

Paramédicos acudieron al sitio, pero Jorge ya había muerto a consecuencia de los disparos.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias y mantiene abierta la investigación para identificar y localizar a los responsables del ataque.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR