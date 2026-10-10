Se Desata Balacera tras Persecución en Puebla; Un Policía Estatal Fue Lesionado

Durante un operativo de seguridad, se desató una persecución que culminó con una balacera en la junta auxiliar Chipilo de Francisco Javier Mina en el municipio de San Gregorio Atzompa en el estado de Puebla.

La movilización ocurrió al filo de las 2 :00 de la tarde sobre la calle 5 de Mayo y el cruce de Avenida Reforma de dicha localidad.

En el punto, agentes de seguridad persiguieron al conductor de una camioneta color gris sin placas de circulación, quien por momentos estuvo acorralado por dos unidades oficiales, sin embargo, logró huir del sitio esquivando a automovilistas y a peatones de la zona comercial.

En el clip se observa el momento en el que una conductora abandona su auto para resguardarse en un minisuper al escuchar el enfrentamiento armado, mientras que otros peatones corren para evitar ser alcanzados por una bala perdida.

También se observa como dos motociclistas se suben a la zona peatonal para resguardarse mientras los policías persiguen al conductor de la camioneta.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla dio a conocer que durante este enfrentamiento un policía estatal resultó lesionado por impacto de arma de fuego por lo que de inmediato fue trasladado a un hospital donde ya recibe la atención médica especializada y su estado de salud se reporta estable.

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Derivado a los hechos, se reforzó la seguridad en la zona y el vehículo en el que viajaban los agresores logró ser asegurado, junto con diversos indicios.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) también dio a conocer que mantiene un despliegue interinstitucional conjunto con la Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Fiscalía del Estado (FGE) y Fiscalía General de la República (FGR) para la tranquilidad de la población.

Las autoridades mantienen las acciones para localizar y detener a los responsables de los hechos para presentarlos ante la justicia.

Con información de N+

MCS