Balaceras

Se Desata Balacera tras Persecución en Puebla; Un Policía Estatal Fue Lesionado

Cámaras de seguridad captaron la movilización policial contra una camioneta registrada en Chipilo perteneciente al municipio de San Gregorio Atzompa

Captan persecución y presunto enfrentamiento a balazos en Chipilo.Captan persecución y presunta balacera en Chipilo. Foto: Alberto Tejeda

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Balacera y persecución en San Gregorio Atzompa, un conductor escapa de la policía tras presunto robo de auto. Testigos se resguardan en medio del caos.

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