FGE Emite Ficha de Búsqueda Contra Hombre Prófugo en Ensenada, BC

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha oficial de búsqueda para dar con el paradero de Víctor Manuel Arias García, quien es requerido con fines de investigación por su presunta participación en el delito de desaparición cometida por particulares, en el municipio de Ensenada.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato certero que facilite su localización y permita dar seguimiento a las indagatorias en curso.

Para proporcionar información confidencial sobre la ubicación de este individuo, la autoridad estatal puso a disposición la línea telefónica (646) 152-2500, extensiones 2560 y 2561. Asimismo, la FGE recordó que la población puede hacer denuncias de forma totalmente anónima a través del número 089 o mediante la línea de emergencia 911.

Ficha oficial de búsqueda emitida por la FGE de Baja California para Víctor Manuel Arias García | Foto: FGE

JMR