Seguridad

FGE Emite Ficha de Búsqueda Contra Hombre Prófugo en Ensenada, BC

Piden la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Víctor Manuel Arias García, investigado por el delito de desaparición

FGE Emite Ficha de Búsqueda Contra Hombre Prófugo en Ensenada, BCFGE Emite Ficha de Búsqueda Contra Hombre Prófugo en Ensenada, BC | Foto: N+

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