Economía

Peso Mexicano Repunta luego de Pérdidas, pero se Mantiene por Arriba de los 18 por Dólar

La semana pasada, la moneda local retrocedió alrededor del 1.4%, en su quinta baja semanal consecutiva

Dólares estadounidenses. Foto: N+Dólares estadounidenses. Foto: N+

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