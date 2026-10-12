Peso Mexicano Repunta luego de Pérdidas, pero se Mantiene por Arriba de los 18 por Dólar

El peso mexicano subió este lunes, en un rebote técnico después de las fuertes pérdidas sufridas la semana pasada que lo llevaron a mínimos en casi un año, al tiempo que la bolsa extendió su avance.

Los mercados ahora esperan los datos de inflación al consumidor y al productor de Estados Unidos previstos para esta semana, donde también comenzarán los reportes trimestrales de las compañías.

Durante la jornada, el peso cotizó en 18.25 unidades por dólar, con un alza del 0.73%. La semana pasada, la moneda local retrocedió alrededor del 1.4%, en su quinta baja semanal consecutiva, y el viernes llegó a cotizar en 18.49 unidades por dólar, su menor nivel desde noviembre de 2025.

La moneda se vio afectada las jornadas previas por los temores sobre un menor diferencial de tasas frente a Estados Unidos, después de que la publicación el jueves de la minuta de la última reunión del Banco de México (Banxico) reforzó las expectativas de que la autoridad podría volver a relajar su política monetaria, después de pausar un prolongado ciclo de ajustes.

Tres de los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banxico se mostraron abiertos a considerar recortes de la tasa clave en próximas reuniones si mejora el panorama de inflación.

Los mercados también siguen atentos a los riesgos derivados del conflicto en Medio Oriente ante una escalada de los ataques de los hutíes, respaldados por Irán, contra instalaciones de Arabia Saudita, lo que provocó un alza de los precios del petróleo durante la sesión.

En la jornada, el Inegi dijo que la actividad industrial de México subió un 0.6% en agosto contra el mes previo y creció un 3.5% a tasa interanual, en cifras mayores a lo esperado por el mercado.

En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en tanto, el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, subió un 1.06% a 66 mil 746.78 puntos, para ampliar su buena racha tras acumular un retorno semanal de 2.35%.

AMP