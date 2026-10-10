Resultados de Lotería Nacional Hoy 9 de Octubre 2026: Premio Mayor y Números Ganadores de Sorteo

Entramos a la recta final del año y debido a que en puerta están varias festividades, es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 9 de octubre 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2900.

Si aún no sabes cuándo ni cómo se juega la Lotería Nacional mexicana, en una nota previa te dejamos los resultados del Sorteo Mayor 4030 y el lugar en donde cayó el número ganador del premio mayor. También te dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Zodiaco 1763.

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¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

En lo que respecta al juego de hoy, si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 9 de octubre (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador de la Lotería Nacional hoy?

Antes de mostrarte la lista completa, el boleto ganador del premio mayor es el número 43999, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 05341, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

Lista de resultados Lotería Nacional 9 de octubre 2026

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2900 de este día:

El número 43999 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

El número 05341 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 03916 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 42543 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 09782 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 28223 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 28099 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 07553 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 15013 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 51652 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 55035 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 27021 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 31882 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 39173 obtiene premio de 90,000.00 pesos.



La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2900 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 9 de octubre 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO