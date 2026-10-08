Economía

Récord de Empleo en México: IMSS Reporta Casi 23 Millones de Trabajadores Afiliados

Baja California, Quintana Roo, Oaxaca y Tabasco son los estados que registraron los mayores crecimientos anuales

Mujer TrabajandoEl IMSS cerró septiembre de 2026 con su mayor número de puestos de trabajo afiliados. Foto: Cuartoscuro
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