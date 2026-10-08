Récord de Empleo en México: IMSS Reporta Casi 23 Millones de Trabajadores Afiliados

México alcanzó un récord histórico de puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 22 millones 927 mil 276 registros al 30 de septiembre de 2026.

Del total, 87.1% corresponde a puestos permanentes y 12.9% a eventuales. Los puestos permanentes llegaron a 19 millones 967 mil 281, también la cifra más alta para cualquier mes desde que existe el registro.

Durante septiembre se crearon 128 mil 803 puestos de trabajo, equivalente a un crecimiento mensual de 0.6%. Con ello, la generación de empleo acumulada durante 2026 alcanzó 410 mil 200 puestos.

En los últimos 12 meses, el número de puestos afiliados al IMSS aumentó en 355 mil 594, un crecimiento anual de 1.6%.

Los sectores con mayores incrementos porcentuales anuales fueron el extractivo, con 5.2%; transportes y comunicaciones, con 4.8%; y servicios sociales y comunales, con 3.8%.

Por entidad federativa, Baja California, Quintana Roo, Oaxaca y Tabasco registraron los mayores crecimientos anuales, todos superiores a 5%.

El salario promedio también alcanza uno de sus mayores niveles. Al cierre de septiembre, el salario base de cotización promedio de los puestos afiliados al IMSS se ubicó en 666 pesos diarios.

El organismo señaló que se trata del salario promedio más alto para un mes de septiembre y el quinto mayor para cualquier mes desde que se tiene registro.

En comparación anual, el salario presentó un incremento nominal de 42.9 pesos, el cuarto mayor aumento registrado para un mes de septiembre.

El IMSS también reportó un millón 8 mil 760 registros patronales al cierre de septiembre. La cifra representa una disminución mensual de 2 mil 479 registros, equivalente a -0.2%, y una variación anual de -2.9%.

El instituto precisó que los registros patronales son unidades administrativas utilizadas para identificar y dar seguimiento a las obligaciones de los patrones, por lo que su disminución no equivale necesariamente al cierre o desaparición de empresas.

La reforma en materia de plataformas digitales también se refleja en los registros del IMSS. Al cierre de septiembre había un millón 841 mil 772 personas beneficiadas por esta medida.

De ellas, 207 mil 387 superaron el umbral de ingreso neto mensual y fueron registradas por 18 plataformas digitales como puestos de trabajo, lo que les permite acceder a los seguros del IMSS.

En septiembre se incorporaron 7 mil 933 puestos de plataformas digitales. En los últimos 12 meses, estos puestos aumentaron en 81 mil 630, un crecimiento de 64.9%.

Además, durante septiembre se registraron 59 mil 253 puestos correspondientes a personas trabajadoras del hogar, con un salario promedio diario de 512 pesos.

En el caso de las personas trabajadoras independientes, el IMSS contabilizó 468 mil 131 puestos, con un salario promedio diario asociado de 369.6 pesos.

Con estos registros, el IMSS cerró septiembre de 2026 con su mayor número de puestos de trabajo afiliados desde que existe la serie histórica.

PT