Precio del Petróleo se Dispara por Tensiones con Irán

El precio del petróleo subió este jueves, en medio de la preocupación de los mercados por posibles interrupciones en el suministro internacional y las tensiones en Medio Oriente.

Durante la jornada, el precio del Brent del Mar del Norte avanzó más de 5%, hasta superar los 105 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) registró un incremento similar y se acercó a los 93 dólares.

El comportamiento de ambos referentes refleja la presión que enfrenta el mercado energético ante la incertidumbre sobre la disponibilidad de petróleo y los riesgos para las rutas internacionales de transporte.

Un factor que impulsó las cotizaciones fue el reporte actual sobre los inventarios petroleros en Estados Unidos.

Las reservas comerciales de crudo disminuyeron en 3.2 millones de barriles durante la última semana reportada, para ubicarse en 424.1 millones de barriles. La reducción se sumó a otros indicadores que apuntan a un mercado estadounidense con menores existencias de algunos productos derivados.

FBPT