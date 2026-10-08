Economía

Precio del Petróleo se Dispara por Tensiones con Irán

El mercado petrolero reaccionó ante la solicitud de la Casa Blanca al Pentágono de evaluar opciones de ataque contra objetivos en Irán

Plantas de proceso de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, donde se transforma el crudo en combustibles como gasolina y diéselPlantas de proceso de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, donde se transforma el crudo en combustibles como gasolina y diésel . Foto: Cuartoscuro

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