Intenta Cobrar Cheque de Más de 5 Millones de Pesos y Termina Detenido en CDMX

Un hombre de 73 años fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de que, presuntamente, intentara cobrar un cheque por más de cinco millones de pesos en una institución bancaria de la alcaldía Cuauhtémoc.

El hecho ocurrió en una sucursal ubicada en el cruce de la avenida Tamaulipas y la calle Campeche, en la colonia Hipódromo Condesa, donde la intervención de personal de la institución bancaria alertó a los agentes que realizaban labores de vigilancia en la zona.

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De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, una mujer de 30 años, quien se identificó como gerente del banco, solicitó el apoyo de los policías y les informó que dentro de la sucursal se encontraba un hombre que había intentado cobrar un cheque por una cantidad superior a los cinco millones de pesos.

La funcionaria señaló que el documento no contaba con las medidas de seguridad correspondientes, por lo que existía la posibilidad de que se tratara de un cheque apócrifo.

Ante el reporte, los uniformados ingresaron a la institución bancaria y localizaron al hombre señalado. Como parte de su actuación, realizaron una revisión de seguridad conforme a los protocolos establecidos y localizaron entre sus pertenencias el cheque, así como una identificación oficial.

SSC presenta presunto cheque falso retenido. Foto: SSC

El documento quedó asegurado por los agentes como parte de las evidencias relacionadas con el caso.

Tras estos hechos, el hombre, de 73 años, fue detenido. Los policías le informaron sus derechos constitucionales y posteriormente lo trasladaron, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público en la Ciudad de México.

La autoridad ministerial determinará la situación jurídica del detenido y realizará las investigaciones para establecer el origen del cheque, verificar su autenticidad y determinar si existe alguna responsabilidad penal.

La SSC señaló que la detención se derivó de los trabajos de investigación y vigilancia que realizan sus elementos en la alcaldía Cuauhtémoc.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, que deberá integrar la carpeta de investigación y recabar los elementos necesarios para esclarecer cómo llegó el documento a manos del hombre y cuál era su propósito al intentar cobrarlo.

TLS