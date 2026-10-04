Sociedad

Intenta Cobrar Cheque de Más de 5 Millones de Pesos y Termina Detenido en CDMX

La gerente de un banco ubicado en la colonia Roma sospechó del documento al no contar con las medidas de seguridad

Hombre de 73 años detenidoHombre de 73 años detenido por elementos de SSC. Foto: SSC

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