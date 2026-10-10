Detienen a Dos Sujetos por Presunta Posesión Ilícita de Gas LP en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla dio a conocer que detuvo a dos hombres en posesión ilegal de gas LP en el municipio de San Felipe Teotlalcingo.

Los arrestados fueron identificados como David ‘N’, de 54 años de edad y Rogelio ‘N’, de 56 años, quienes fueron sorprendidos al realizar labores de trasiego sin los protocolos ni las medidas correspondientes.

Asimismo, los masculinos no pudieron acreditar la procedencia legal de 3 mil 800 litros de gas licuado de petróleo que era transportado en una pipa con placas del Estado de México.

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Por lo anterior, ambos varones detenidos, la unidad y el combustible asegurado en San Felipe Teotlalcingo quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica.

Por último la SSP Puebla refrendó su compromiso de combatir de manera frontal el robo, almacenamiento, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburos, mediante acciones de prevención y coordinación interinstitucional.

Con información de N+

GMAZ