Seguridad

Detienen a Dos Sujetos por Presunta Posesión Ilícita de Gas LP en Puebla

David 'N' y Rogelio 'N' transportaban tres mil 800 litros del hidrocarburo en una pipa con placas del Estado de México por San Felipe Teotlalcingo

Detenidos David N Rogelio N Posesión Ilícita Gas LP Hidrocarburo San Felipe Teotlalcingo PueblaAseguran Casi 4 Mil Litros de Gas LP en San Felipe Teotlalcingo, Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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David 'N' y Rogelio 'N' fueron arrestados con una pipa de gas LP sin documentos en Puebla. La SSP intensifica acciones contra el tráfico ilegal de combustibles. Infórmate aquí.

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