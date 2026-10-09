Detienen a Sujeto durante Cateo de Estación de Gas LP en Zacatlán, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla informó que ejecutó una orden de cateo, como parte de las diligencias de una investigación iniciada por la probable comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburos.

Con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad ejecutó la orden de cateo en un inmueble ubicado sobre la carretera federal México Apizaco-Tejocotal, en el municipio de Zacatlán

De acuerdo con los datos recibidos en una denuncia anónima, se trata de un establecimiento identificado como una estación de carburación de gas L.P., en el que probablemente se realizaban actividades de almacenamiento y comercialización de hidrocarburos.

Durante la inspección judicial, las autoridades detuvieron a una persona y aseguraron dos tanques con capacidad de cinco mil litros cada uno, que contenían aproximadamente seis mil 485 litros de gas L.P.; una camioneta, dos armas de fuego con sus respectivos cargadores, 12 cartuchos útiles y una caja con 48 cartuchos; notas de venta, una caseta metálica con manguera, válvula de cierre rápido y pantalla digital.

Los indicios recabados durante el cateo, así como la persona detenida fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y determinar la situación jurídica de la persona detenida, dentro del tiempo constitucional y conforme a derecho corresponda.

En otro caso, la FGR en Puebla obtuvo sentencia de ocho años de prisión y el pago de una multa de ocho mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a 905 mil 120 pesos, contra Isidro ‘N’, por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Durante un procedimiento abreviado, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) aportó los datos de prueba suficientes ante la autoridad judicial contra el sujeto, quien fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Chignahuapan, Puebla, cuando circulaba sobre el camino que conduce de la comunidad de Acoculco a Potrerillos, en el municipio de Chignahuapan.

La detención ocurrió cuando isidro ‘N’ viajaba a bordo de un tractocamión de volteo que transportaba un tanque metálico hechizo, en el que se localizaron seis mil 441 litros de hidrocarburo, los cuales, junto con la persona detenida fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.

Con información de N+

GMAZ