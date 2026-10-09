Seguridad

Detienen a Sujeto durante Cateo de Estación de Gas LP en Zacatlán, Puebla

Durante el operativo en el inmueble ubicado sobre la carretera Apizaco-Tejocotal fueron recuperados más de seis mil litros de hidrocarburo

Detenido Cateo Estación Gas LP Seis Mil Litros Hidrocarburo Recuperado Zacatlán PueblaDurante el operativo se recuperaron más de seis mil litros de hidrocarburo. Foto: X @FGR_Pue

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La FGR en Puebla desmantela operación ilegal de hidrocarburos: detienen a un hombre y aseguran armas y miles de litros de gas LP. Descubre cómo se llevó a cabo el operativo.

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