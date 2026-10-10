Asesinan al Periodista Hamurabi Huesca, Director del Portal Pinotepa Comunica, en Oaxaca

El periodista Hamurabi Huesca Manzano, director del portal digital Pinotepa Comunica, fue asesinado este viernes 9 de octubre 2026, durante un ataque a balazos en el barrio La Planta de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Los primeros reportes mencionan que la agresión habría ocurrido en su domicilio, en una vivienda en el cruce de la 9 Poniente y 15 Sur, en la Costa de Oaxaca, en el que una mujer resultó herida sin conocerse su estado de salud.

Presuntamente los agresores entraron al inmueble y dispararon en contra del comunicador, quien falleció en el sitio.

El presidente municipal de San Miguel Tlacamama, Oaxaca, Antonio Olmedo Mendoza, confirmó la muerte del periodista y manifestó su pésame

“Con profundo pesar, lamento el fallecimiento del Ing. Hamurabi Sinclair Huesca Manzano. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros del gremio de la comunicación de Pinotepa Nacional y la Costa de Oaxaca”, destacó el edil.

Al respecto, la Fiscalía de Oaxaca informó que ya investiga el ataque y establece las primeras líneas tras la agresión en Santiago Pinotepa Nacional. donde perdieron la vida tres personas del sexo masculino por disparos de arma de fuego.

En un comunicado, la fiscalía estatal señaló que una de las principales líneas de investigación apunta a una disputa entre células criminales locales; el objetivo del ataque era D. A. S. A., alias “El Darío”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en esa parte de la costa de Oaxaca

"De acuerdo con la mecánica de los hechos, un grupo armado —el cual ya se encuentra plenamente identificado gracias a las diligencias iniciales de la Fiscalía— arribó a un inmueble ubicado en las calles 13ª Sur y 9ª Poniente de la colonia Planta y Porvenir".

En el lugar de los hechos se encontraba la víctima de iniciales A. W. M., de oficio taxista, quien estaba esperando a su cliente (D. A. S. A.) para brindarle un servicio de transporte.

Al momento en que ocurrió la agresión directa contra dicho generador de violencia, el conductor de la unidad de alquiler también fue alcanzado por los proyectiles y perdió la vida en el lugar, al igual que una tercera víctima de iniciales O. F. M. M.

Por su parte, D. A. S. A., alias "El Darío", resultó inicialmente lesionado en el ataque y fue trasladado de urgencia a un hospital regional para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida horas más tarde a consecuencia de las heridas.

HVI