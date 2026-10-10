Seguridad

Asesinan al Periodista Hamurabi Huesca, Director del Portal Pinotepa Comunica, en Oaxaca

De acuerdo con los primeros reportes, habría sido atacado a balazos en su domicilio, en el barrio La Planta de Santiago Pinotepa Nacional

Asesinan al Periodista Hamurabi Huesca en Pinotepa Nacional, OaxacaEl periodista Hamurabi Huesca Manzano. Foto: Facebook El Piñero de la Cuenca

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