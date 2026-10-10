Mujer y su Hijo de 14 Años Mueren tras Ataque Armado en Papantla, Veracruz

Una mujer y su hijo murieron tras un ataque armado registrado en el camino que conduce hacia la localidad de El Porvenir, perteneciente al municipio de Papantla, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

Las víctimas fueron identificadas como Luciana G. Z., de 34 años, y su hijo menor de edad, de 14. Se informó que ambos son originarios de la localidad Mesa Chica Nueva, conocida como 'El Corcho'.

De acuerdo con la información recabada, las víctimas se trasladaban a bordo de un vehículo sobre el tramo Miguel Hidalgo-El Porvenir cuando fueron atacadas a balazos por sujetos desconocidos.

Al sitio arribaron elementos del cuerpo de paramédicos, quienes gestionaron el traslado de las víctimas a un hospital; sin embargo, fallecieron horas después debido a la gravedad de las heridas.

Se informó que Luciana murió esta tarde en el Hospital Civil de Papantla, mientras que su hijo falleció mientras era trasladado al Hospital Regional de Poza Rica. La Fiscalía Regional ya inició la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque.