Seguridad

Mujer y su Hijo de 14 Años Mueren tras Ataque Armado en Papantla, Veracruz

Al norte de la entidad veracruzana dos personas, entre ellas un menor de edad perdieron la vida por impactos de bala causadas por sujetos desconocidos

Mujer y su Hijo de 14 Años Mueren tras Ataque Armado en Papantla, VeracruzLa mujer murió en el hospital y el menor cuando era trasladado. Foto: Bernabé Vallejo Olvera

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una madre y su hijo de 14 años pierden la vida tras un ataque armado en Veracruz. La Fiscalía ya investiga.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Ataque armado en Veracruz cobra la vida de madre e hijo | N+