Detienen Alumnos del COBAED por Amenazar a Estudiante en Gómez Palacio, Durango

La Vicefiscalía de la Región Laguna I informó sobre la detención de dos adolescentes de 16 años, alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (COBAED) en Gómez Palacio, Durango, señalados por presuntamente amenazar a una compañera del plantel.

El vicefiscal Ángeles informó que los menores se encuentran a disposición del Ministerio Público especializado en menores infractores, por su probable participación en los delitos de amenazas y apología del delito.

De acuerdo con las autoridades, las amenazas se realizaron a través de mensajes en redes sociales. Los adolescentes podrían enfrentar consecuencias legales o recibir una sanción, dependiendo de los resultados de la investigación y de lo que determine la autoridad correspondiente.

El vicefiscal destacó la importancia de informar a los estudiantes que este tipo de acciones puede generar consecuencias legales, incluso cuando se realizan a través de medios digitales.