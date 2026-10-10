Seguridad

Detienen Alumnos del COBAED por Amenazar a Estudiante en Gómez Palacio, Durango

Los adolescentes de 16 años se encuentran a disposición del Ministerio Público especializado en menores infractores

Detienen Alumnos del COBAED por Amenazar a Estudiante en Gómez Palacio, DurangoDos menores fueron detenidos luego de presuntamente amenazar a una estudiante en redes sociales. Foto: Archivo N+

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