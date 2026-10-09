Sociedad

Trabajadores del IMSS se Manifiestan en Periférico de Gómez Palacio, Durango

Los empleados exigieron un aumento a su salario así como insumos y medicamentos para los derechohabientes

Trabajadores del IMSS se Manifiestan en Periférico de Gómez Palacio, DurangoTrabajadores del IMSS exigieron la destitución del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato. Foto: N+.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+