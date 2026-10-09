Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron para expresar su inconformidad con la dirigencia sindical y exigir mejoras en sus condiciones laborales, además de un incremento salarial y el abasto de insumos y medicamentos para los derechohabientes.

La protesta se realizó la tarde de este viernes en el periférico Raúl López Sánchez, en Gómez Palacio, donde personal de distintas unidades médicas se reunió de manera pacífica para exponer sus demandas.

De acuerdo con los manifestantes, la inconformidad se dirige contra la dirigencia sindical, pues señalaron que enfrentan exigencias de obediencia y consideran que son víctimas del sistema.

Participaron trabajadores de las clínicas 53, 46, 51 y 11, entre otras unidades médicas de la región. El personal se sumó a las protestas que comenzaron el día anterior en distintas entidades del país, con las que se busca obtener un aumento salarial del 10%, así como garantizar la disponibilidad de insumos y medicamentos para brindar atención a los pacientes.

Durante la movilización ciudadanos que transitaban por el bulevar Ejército Mexicano, se bajaron de sus vehículos para intentar convencer al personal del IMSS para retirar el bloqueo.

Entre sus principales exigencias también destacó la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato. Los trabajadores señalaron que sus manifestaciones se desarrollan de manera pacífica y aseguraron que las protestas no afectan la atención médica que se brinda a los derechohabientes en las clínicas.

De igual forma, desde el día de ayer, trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, mantienen un plantón en el que participa la médico cirujano, Daniela García.

Entre sus demandas, se pide un salario digno, una jubilación justa y transparencia en los estatutos modificados. Explicaron que aunque se pactó un aumento del 8.6%, al momento de la jubilación, argumentaron que el incremento real sería del 2.9%, por debajo de la inflación nacional.