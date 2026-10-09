Sociedad

Trabajadores del IMSS Mantienen Plantón en Torreón, Coahuila

Los trabajadores exigen un salario digno, una jubilación justa y transparencia en los estatutos que fueron modificados

Los trabajadores exigen un salario digno, una jubilación justa y transparencia en los estatutos que fueron modificadosDesde el día de ayer los trabajadores mantienen un plantón en el IMSS. Foto: N+

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Desde el día de ayer los trabajadores mantienen un plantón en el IMSS

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