Desde el día de ayer, trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, organización que agrupa a más de 450 mil empleados a nivel nacional, mantienen un plantón como parte de una manifestación para exigir mejoras en sus condiciones laborales. En la protesta participa la médico cirujano Daniela García.

Aunque la petición salarial es la que encabeza el movimiento, los manifestantes señalaron que la base de la protesta son las condiciones laborales que enfrentan los trabajadores, así como las dificultades que también repercuten en la atención a los derechohabientes, entre ellas la falta de insumos.

Entre sus principales demandas exigen un salario digno, una jubilación justa y transparencia en los estatutos que fueron modificados. Explicaron que, aunque se pactó un aumento salarial del 8.6 por ciento, al momento de la jubilación el incremento real sería de apenas 2.9 por ciento, cifra que, señalaron, se encuentra por debajo de la inflación nacional.

Finalmente, precisaron que la manifestación no afecta la atención a los derechohabientes, debido a que las actividades de protesta se realizan fuera de su turno laboral, por lo que los servicios continúan brindándose con normalidad.

A través de redes sociales se convocó a una marcha pacífica este 9 de octubre del 2026 a las 15:30 horas en dos puntos diferentes Torreón, una que dará inicio sobre el periférico Raúl López Sánchez y otra donde se cita al personal en calle Hidalgos avenida Siglo de Torreón.