Policías Brindan Auxilio a Joven en Labor de Parto en Torreón, Coahuila
Los oficiales trasladaron a la madre y a su bebé al Hospital General para recibir atención médica especializada
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Los oficiales trasladaron a la madre y a su bebé al Hospital General para recibir atención médica especializada
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Durante recorridos de vigilancia que realizaba la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, en el sector sur, elementos de la corporación brindaron auxilio a una mujer de 21 años que se encontraba en labor de parto en la colonia Valle la Rosita.
Los hechos ocurrieron a las 2:00 horas del viernes, cuando los agentes circulaban por el sector y una mujer les hizo señas para solicitar ayuda, indicando que su hija, Kenia Yareli, necesitaba atención debido a que estaba a punto de dar a luz.
Los oficiales acudieron al domicilio ubicado en el cruce de Laguna del Rey y Largo Porteño, donde la agente, Adriana Jacqueline Amaya Maldonado brindó apoyo a la joven.
La bebé recibió el nombre de Dafne Victoria, posteriormente paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron apoyo para trasladar a la joven y a su bebé al Hospital General, donde reciben atención médica especializada.