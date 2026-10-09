Durante recorridos de vigilancia que realizaba la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, en el sector sur, elementos de la corporación brindaron auxilio a una mujer de 21 años que se encontraba en labor de parto en la colonia Valle la Rosita.

Los hechos ocurrieron a las 2:00 horas del viernes, cuando los agentes circulaban por el sector y una mujer les hizo señas para solicitar ayuda, indicando que su hija, Kenia Yareli, necesitaba atención debido a que estaba a punto de dar a luz.

Los oficiales acudieron al domicilio ubicado en el cruce de Laguna del Rey y Largo Porteño, donde la agente, Adriana Jacqueline Amaya Maldonado brindó apoyo a la joven.

La bebé recibió el nombre de Dafne Victoria, posteriormente paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron apoyo para trasladar a la joven y a su bebé al Hospital General, donde reciben atención médica especializada.