Seguridad

Policías Brindan Auxilio a Joven en Labor de Parto en Torreón, Coahuila

Los oficiales trasladaron a la madre y a su bebé al Hospital General para recibir atención médica especializada

Policías Brindan Auxilio a Joven en Labor de Parto en Torreón, CoahuilaElementos de la corporación brindaron auxilio a la mujer de 21 años que se encontraba en labor de parto. Foto: Archivo N+

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