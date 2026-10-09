Trabajadores del IMSS Coahuila Instalan Plantón en Saltillo

Alrededor de 20 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila instalaron un plantón en el exterior de las instalaciones de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Saltillo, para exigir un aumento salarial del 10%, un esquema de pensiones, así como el abasto de insumos y medicamentos en clínicas y hospitales.

Diana Rodríguez, enfermera del IMSS en Coahuila, señaló que existe un déficit de personal en las unidades médicas, situación que obliga a los trabajadores a cubrir jornadas prolongadas, guardias en días festivos y atender a más pacientes de los establecidos. Explicó que estas condiciones generan una carga laboral adicional para el personal de enfermería.

Los manifestantes indicaron que mantendrán el plantón hasta recibir una respuesta a sus peticiones, las cuales forman parte de las exigencias planteadas a nivel nacional. También solicitaron que la representación sindical intervenga para defender los derechos laborales de los trabajadores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Empleados del IMSS Instalan Plantón para Pedir Aumento Salarial en Saltillo, Coahuila

Desde el día de ayer, trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, mantienen un plantón como parte de una manifestación para pedir mejoras laborales.

Los manifestantes precisaron que, aunque se pactó un aumento salarial de 8.6%, al momento de la jubilación el incremento real sería de apenas 2.9 por ciento, cifra que, señalaron, se encuentra por debajo de la inflación nacional.

Finalmente, precisaron que la manifestación no afecta la atención a los derechohabientes, debido a que las actividades de protesta se realizan fuera de su turno laboral, por lo que los servicios continúan brindándose con normalidad.