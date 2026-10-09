Sociedad

Trabajadores del IMSS Coahuila Instalan Plantón en Saltillo

Los empleados indicaron que existe un déficit de personas en las unidades médicas

Trabajadores del IMSS Coahuila Instalan Plantón en SaltilloAlrededor de 20 personas instalaron un plantón al exterior de las instalaciones de la sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS. Foto: N+

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