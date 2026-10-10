Cuatro Sujetos Secuestraron a Una Persona en Puebla; Uno ya Fue Sentenciado

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo una condena de 50 años de prisión contra Floriberto ‘N’, tras acreditarse su responsabilidad penal en el secuestro exprés agravado de un ciudadano a quien despojó de sus pertenencias tras una persecución policial en la colonia Bosques de San Sebastián.

Los hechos se registraron la mañana del 19 de julio de 2025, en las inmediaciones del bulevar México y bulevar Puebla, en dicha demarcación del norte de la capital poblana.

En dicho punto, cuatro personas privaron de la libertad a la víctima con el propósito de despojarla de sus pertenencias, trasladándola por diversas vialidades a bordo de un vehículo Nissan March color gris.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Derivado del reporte del hecho, corporaciones policiales iniciaron una persecución que concluyó cuando la unidad involucrada ingresó a una privada por lo que ya no pudo salir.

En el sitio fue asegurado un automóvil y se logró rescatar ilesa a la víctima; en tanto, tres de los implicados saltaron hacia una barranca de aproximadamente 15 metros de profundidad para intentar huir, falleciendo uno de ellos en el lugar y resultando dos más con lesiones, entre ellos el hoy sentenciado, quienes fueron puestos a disposición ante la autoridad ministerial tras recibir atención médica en un nosocomio.

A través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, la institución recabó y desahogó elementos de prueba contundentes ante el Tribunal de Enjuiciamiento, demostrando la intervención del imputado en el delito referido.

Tras emitirse el fallo condenatorio, el órgano jurisdiccional fijó para Floriberto N. una sanción de 50 años de prisión, una multa equivalente a 452 mil 560 pesos, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, amonestación y el pago correspondiente a la reparación del daño cuantificable en la etapa de ejecución de sentencia.

Con información de N+

GMAZ