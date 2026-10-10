Seguridad

Cuatro Sujetos Secuestraron a Una Persona en Puebla; Uno ya Fue Sentenciado

Floriberto 'N' participó en el delito ocurrido en la colonia Bosques de San Sebastián de la capital poblana por lo que pasará 50 años en prisión

Sentenciado Floriberto N Secuestro Persona Colonia Bosques de San Sebastián PueblaFloriberto 'N' fue sentenciado a 50 años de prisión. Foto: N+ | Ilustrativa

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Condena en Puebla: 50 años de cárcel para Floriberto 'N' por secuestro agravado. La Fiscalía logró demostrar su culpabilidad. Descubre los detalles de este caso.

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