‘Fue a Visitar a su Papá’: Rafael el Niño que Murió tras la Riña en Penal de Mazatlán, Sinaloa

Las investigaciones por las riñas que derivaron en la muerte de 12 personas y las lesiones de 16 personas más, en el Penal El Castillo en Mazatlán , Sinaloa, continúan. Sin embargo, a la par que las autoridades indagan cómo ocurrieron exactamente los hechos, las familias de las víctimas mortales, entre ellas un menor de edad, piden que se esclarezca el caso y se haga justicia.

La mañana de este jueves, decenas de familias se dirigieron al Centro de Reinserción ubicado sobre la carretera Internacional México 15, al sur del puerto, con la finalidad de visitar a las personas privadas de la libertad. Como cada semana, esperaban el día para conocer su estado de salud y convivir con ellos.

Sin embargo, durante esa jornada familiar varias detonaciones de arma de fuego provenientes del Módulo 4, alertaron a los asistentes y a quienes se encontraban en el exterior, así lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), Sinuhé Téllez.

“Ellos escucharon disparos hacia el interior del Módulo 4 y después fue el Módulo 5. Escucharon disparos, y el personal de custodios fue a atender la situación; se dio la alerta roja”, afirmó en entrevista al exterior del penal.

Según el funcionario, las agresiones fueron entre personas privadas de la libertad, por lo que se descarta el ingreso de un grupo armado al penal como se había especulado. Asimismo, afirmó que al interior encontraron dos armas cortas calibre 9 mm; se desconoce cómo entraron a El Castillo.

En medio de los disparos por la riña en el Penal de Mazatlán, quedó Rafael, de un año de edad, así lo confirmó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH). El titular del organismo, Óscar Loza Ochoa, dijo en entrevista que el pequeño acudió a visitar a su padre.

"Se encontraba de visita con su papá, que es una persona privada de su libertad, previamente lo había llevado la mamá, es la información que tenemos, lo llevó, pero ella tuvo que salir un momento", confirmó.

Momentos antes de que iniciara la tragedia, la madre de “Rafita” tuvo que ausentarse, por lo que dejó al niño al cuidado de su papá. La convivencia familiar era en el área de módulos. Luego vinieron los disparos y padre e hijo quedaron en medio de la balacera. Rafael no sobrevivió al ataque.

“Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa condena enérgicamente lo ocurrido. Hechos lamentables en los que también resultó víctima mortal una persona menor de edad, de tan solo 1 año, quien se encontraba de visita acompañada de un familiar”, informó el organismo en un comunicado.

La mamá de Rafael regresó al Penal de Mazatlán y encontró el despliegue de Fuerzas Armadas. Otras familias le comunicaron lo que había ocurrido, y al igual que otras esposas, madres, hijas, hermanas, esperó durante horas información concreta de lo que pasó; le comunicaron que su bebé estaba entre las víctimas. Según medios locales, el papá de Rafal también murió en el ataque.

Familias exigen información

Desde que se dio a conocer la riña en el Penal El Castillo en Mazatlán, Sinaloa, las familias de las personas privadas de la libertad esperaron al exterior para obtener información. En medio de las intensas temperaturas, hambre y angustia, rompieron la valla perimetral del centro para ingresar y exigir información a las autoridades.

Este viernes, el informe de un nuevo hecho de violencia que dejó como saldo dos hombres sin vida, presuntamente, a causa de lesiones por arma blanca, volvió a provocar temor entre los familiares. Por esta razón, las protestas al exterior de la cárcel se hicieron presentes.

Fue hasta esta tarde cuando el director del penal, Cesar Ramírez Huerta, salió a hablar con las familias y se les comunicó que un familiar por cada reo podría ingresar a cada módulo. Asimismo, se observó la presencia de personal de Derechos Humanos del estado.

“El Castillo”, ahora está fuertemente custodiado por autoridades. Este penal fue señalado como uno de los centros de reinserción peor evaluados del país, debido a diversas irregularidades halladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2025, por ello, recibió una calificación de 5.25, en una escala de 0 a 10.

Dentro de las deficiencias más alarmantes que encontró el organismo están la falta de capacitación del personal penitenciario, de la normatividad que rige al centro, al igual que la insuficiencia de personal de seguridad y custodia. "Presencia de actividades ilícitas", indicó.

Lo anterior fue comprobado el 6 de mayo de 2025, cuando durante un operativo interinstitucional encabezado por la SSP de Sinaloa, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), así como de la Fiscalía General de la República (FGR), hallaron diversos objetos considerados peligrosos y prohibidos.

Entre ellos, más de 60 cuchillos, desarmadores, navajas, tijeras, celulares, módems, relojes inteligentes, cámaras de videograbación, memorias USB, así como dosis de marihuana, vapeadores, cigarrillos y pipas.

EPP