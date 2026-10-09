Seguridad

‘Fue a Visitar a su Papá’: Rafael el Niño que Murió tras la Riña en Penal de Mazatlán, Sinaloa

La agresión en la que usaron armas de fuego se originó en el módulo 4 de "El Castillo"; autoridades investigan el caso

Ambulancias saliendo con personas heridas tras riña en Penal de Mazatlán, SinaloaFoto: Cuartoscuro
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