'Pensamos que Era IA': Alertan Habitantes por Reptil en Calles de Atizapán, Edomex

La fotografía de una enorme serpiente al interior de un inmueble provocó alerta entre los vecinos de la colonia Lomas Lindas del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

A través de redes sociales los habitantes pidieron ayuda a las autoridades, debido a que el reptil era de gran tamaño y fue visto en inmediaciones de la calle Mar de Creta. Luego de la solicitud de auxilio, elementos de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, se dirigieron a la zona.

"Gobierno de Atizapán emite llamado preventivo ante el avistamiento de un reptil en lomas lindas", indicó el Ayuntamiento en un comunicado.

"Pensamos que era IA y ya vimos que es verdad que la están buscando", afirmó un vecino en redes sociales. Mientras que otras personas señalan que este ejemplar parece que estaba en alguna casa y se escapó. No obstante, es importante que su captura sea con todos los cuidados necesarios.

"Es un ser sintiente, al cual no estamos acostumbrados, pero también es delito hacerle daño. Necesita ayuda para ser ubicada, contener el área y después su captura", dijo Chavizz Vg en redes.

Según los vecinos, se trata de una serpiente pitón o una boa, ya que es una serpiente muy grande. Ante el temor de ser atacados, algunos de ellos salieron de sus viviendas.