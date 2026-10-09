Seguridad

'Pensamos que Era IA': Alertan Habitantes por Reptil en Calles de Atizapán, Edomex

Elementos de Protección Civil mantienen un cerco de vigilancia en la colonia Lomas Lindas y piden a la población estar atenta

El reptil fue captado por vecinos de la colonia Lomas Lindas en AtizapánFoto: Redes
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