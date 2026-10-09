Así es "El Castillo", Penal de Mazatlán con la Peor Calificación del País; Hay 12 Muertos

La ola de violencia en Sinaloa sigue dejando víctimas a su paso. El Penal “El Castillo” en Mazatlán, se convirtió en el escenario de agresiones que dejaron un saldo fatal. Sin embargo, autoridades ya habían alertado y detectado deficiencias e irregularidades en las condiciones del centro de reinserción, así como en el trato a las Personas Privadas de la Libertad (PPL).

Ayer, durante el horario de visita en la cárcel ubicada sobre la carretera Internacional México 15, al sur del puerto, una riña provocó pánico y una intensa movilización de fuerzas armadas. En el lugar murieron 10 personas, entre ellas un menor de edad que fue a visitar a un familiar, y 16 personas ,ás resultaron heridas.

En menos de 24 horas, otro hecho de violencia al interior del centro causó la movilización de servicios de emergencias y Fuerzas Armadas. Las autoridades confirmaron que se trató de una riña dentro de un módulo, la cual dejó un saldo de dos personas sin vida. Se implementó un operativo y se blindó la seguridad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que ya investiga ambas agresiones y brinda acompañamiento a las familias de las víctimas. Hasta el momento, las visitas familiares quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. Además, se desconoce si habrá cambios en la administración del penal.

En Sinaloa, una de las entidades con más hechos de violencia en el país, únicamente hay dos centros penitenciarios: Goros II y El Castillo. En conjunto, ambos penales obtuvieron una calificación estatal de 5.25 de una escala de 0 a 10, es decir, que el sistema penitenciario en el estado está reprobado, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El estudio es una radiografía que muestra las condiciones en las que operan los centros penitenciarios de nuestro país. En ese sentido, permite advertir la persistencia de factores estructurales que inciden en la vulneración de derechos humanos dentro de los centros penitenciarios. Tales como: sobrepoblación, hacinamiento, presencia de autogobierno o cogobierno, servicios básicos y la posibilidad de la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Según el organismo, el Penal "El Castillo" obtuvo una calificación de 5.25, por lo que según la escala se encuentra en el color rojo. Este centro tiene una capacidad para atender a mil 699 hombres y 142 mujeres, durante la evaluación se encontró que no hay sobrepoblación, debido a que al momento de la evaluación se contabilizaron mil 247 hombres y 42 mujeres.

No obstante, la CNDH encontró que hay deficiencia en la atención a PPL en condiciones de aislamiento, en servicios de salud, en la separación entre hombres y mujeres, así como una falta de prevención de violaciones a derechos humanos.

También detectó insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y falta de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos.

En los aspectos que deberían garantizar su estancia digna: hay deficiencias en alimentación, condiciones materiales e higiene, comedores y cocina e insumos médicos.

Asimismo, reveló la falta de capacitación del personal penitenciario, de la normatividad que rige al centro, al igual que la insuficiencia de personal de seguridad y custodia. "(Hay) Presencia de actividades ilícitas", indicó.

En cuanto a la reinserción de las personas privadas de la libertad, el Diagnóstico reveló que no hay separación entre procesados y sentenciados, y no hay actividades deportivas y educativas.

Además, las mujeres y/o menores que viven con ellas y personas de la comunidad LGBTTTIQ+ no tienen atención adecuada.

EPP