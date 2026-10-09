Seguridad

Así es "El Castillo", Penal de Mazatlán con la Peor Calificación del País; Hay 12 Muertos

La CNDH había señalado deficiencias, falta de capacitación del personal penitenciario y actividades ilícitas al interior

Fuerzas Armadas custodian Penal El Castillo en Mazatlán, SinaloaFoto: Cuartoscuro
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