Seguridad

Riña en Penal de Mazatlán, Sinaloa: Revelan Lista de Muertos y Heridos; Hay un Menor de Edad

De acuerdo con fuentes de la SSP de Sinaloa estos son los nombres de las víctimas de la agresión al interior del centro de reinserción

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Diez Muertos y 16 Heridos por Riña en Penal de Mazatlán Hoy: Lista Oficial Nombres y Módulos "El Castillo" | N+