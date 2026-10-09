Riña en Penal de Mazatlán, Sinaloa: Revelan Lista de Muertos y Heridos; Hay un Menor de Edad

En pleno día de visita, una riña al interior del Penal de Mazatlán, Sinaloa, provocó pánico este jueves. Durante la agresión perdieron la vida 10 personas y 16 más resultaron lesionadas; autoridades investigan los hechos.

La fuerte movilización de servicios de emergencias y elementos de Fuerzas Armadas alertó a las decenas de familias que esperaban ingresar a visitar a sus seres queridos. Los testigos refirieron que se escucharon varias detonaciones por arma de fuego al interior y después comenzó el caos.

Al lugar ingresaron varias ambulancias y helicópteros sobrevolaron las inmediaciones del centro ubicado sobre la carretera Internacional México 15, al sur del puerto. Sin embargo, durante varias horas las familias permanecieron al exterior del penal sin recibir información precisa sobre lo ocurrido.

Fue minutos antes de las 18:00 horas cuando la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, dio a conocer el saldo de esta riña. A través de un video, el titular de la corporación, Sinuhé Téllez, confirmó que 10 personas perdieron la vida, una de ellas, estaba de visita en el penal; mientras que 16 más fueron lesionadas.

Sin embargo, debido a que no proporcionaron los nombres de las víctimas, los familiares, en su mayoría mujeres, derribaron las vallas metálicas de una parte del centro de reinserción y lograron ingresar a una parte de las instalaciones para pedir a las autoridades detalles de lo ocurrido.

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Posteriormente, fuentes de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa dieron a conocer la lista de fallecidos en el penal.

1) Elías

2) Jesús Adrián

3) Eduardo

4) Teodoro

5) Anselmo

6) Jesús Alejandro

7) Ricardo Alfonso

8) José Alejandro

9) José Manuel

10) Y el menor de 2 años, Rafael

Mientras que los heridos fueron identificados como:

1) Francisco

2) Jorge Luis

3) Jesús Enrique

4) Jesús Alberto

5) Cristian Eduardo

6) Edilberto

7) Joaquín

8) Cristian Jesús

9) Gabriel de Monserrat

10) Juan Martín

11) Ángel

12) Jesús Manuel

13) Martín Alberto

14) José

15) Javier Antonio

16) Edgardo Uliseo

“Tras estos hechos, el grupo Interinstitucional actuó para controlar la situación. Actualmente el centro penitenciario se encuentra bajo control y se mantiene la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad de dicho centro”, afirmó en la grabación.

Para atender a los familiares de las personas privadas de la libertad que fallecieron, el personal de Trabajo Social establece comunicación con ellos y continuará con la atención en todo el proceso.

Además, como medida preventiva y para salvaguardar a las personas privadas de la libertad y de sus familias, se suspenden las visitas al Penal de Mazatlán, Sinaloa.

EPP