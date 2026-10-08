Concluye sin Acuerdos Reunión Segob y Trabajadores del IMSS; se Deslindan de Acciones Violentas

Luego de que este jueves se reunieran por varias horas, un grupo de trabajadores del Sindicato del IMSS con autoridades de la secretaría de Gobernación, Jesús Adrián Manjarrez, secretario de Conflictos del Comité Ejecutivo Nacional, informó que el encuentro con Gobernación concluyó sin acuerdos.

Anunció que el próximo 14 de octubre se realizará una consulta nacional donde se expondrán las propuestas que planteó la autoridad para que los trabajadores emitan su voto libre y secreto.

"Salimos de esta reunión con el compromiso de seguir dialogando", indicó, y agregó que "condenan las acciones violentas que puedan suceder hoy o el día de mañana".

Con bloqueos y protestas, trabajadores de la salud se concentraron hoy en la zona centro de la Ciudad de México, con la finalidad que sus demandas sean escuchadas.

Las movilizaciones comenzaron desde el mediodía, cuando los integrantes del IMSS se concentraron al exterior de la Secretaría de Gobernación, ubicada en la colonia Juárez, debido a que se tenía contemplada una mesa de diálogo.

Sin embargo, después el grupo se dividió y una parte se desplazó por las principales vialidades de la ciudad hasta llegar a la avenida Paseo de la Reforma y Amajac, donde realizaron un cierre a la circulación que afectó a automovilistas y personas usuarias del transporte público.

Más tarde, alrededor de las 15:00 horas, retiraron el bloqueo y nuevamente regresaron a las afueras de la Secretaría de Gobernación (Segob), ya que una comisión ingresó para plantear sus exigencias y buscar soluciones a sus demandas.

De acuerdo con los trabajadores del IMSS, las autoridades no les han proporcionado el material y medicamentos suficientes para brindar atención de calidad a los pacientes. Asimismo, piden un aumento salarial del 10% y una jubilación digna.

Entre sus demandas también se encuentra la destitución de algunos funcionarios y directivos de diversas unidades médicas del país.

Minutos antes de las 17:00 horas, los manifestantes volvieron a Paseo de la Reforma para bloquear el cruce con Amajac, y un grupo de inconformes se movilizó hacia Insurgentes, con la finalidad de cerrar la circulación con dirección al centro de CDMX.

Fue después de las 18:00 horas que la Segob emitió un comunicado donde hizo un llamado a evitar afectar a la ciudadanía y dar continuidad al diálogo entre trabajadores y dirigencia del Sindicato del IMSS.

La dependencia federal pidió continuidad a la mesa de diálogo iniciada este 8 de octubre, para atender sus planteamientos y avanzar en acuerdos.

Destacó que cuando se llevaba a cabo la mesa de diálogo en las instalaciones de la Secretaría, “un grupo se levantó de la mesa y decidieron movilizarse hacia Paseo de la Reforma, donde cerraron la circulación vehicular, afectando a los habitantes y visitantes de la Ciudad”.

Reiteró que el Gobierno de México mantiene disposición para acompañar “este proceso mediante el diálogo, el respeto y la concertación, como vías para encontrar soluciones a las diferencias planteadas, en beneficio de los agremiados”.

Respecto a las declaraciones que circulan por parte de integrantes del Sindicato del Seguro Social, la Secretaría de Gobernación rechazó que se haya retenido a persona alguna.

"La situación fue aclarada en la mesa de diálogo, no existe ninguna prueba de que esto haya sucedido y se reitera el llamado al diálogo, el respeto, a conducirse con la verdad y a la construcción de acuerdos", añadió la dependencia federal.

El 1 de octubre el personal del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), se manifestó por las mismas exigencias al exterior de sus oficinas ubicadas en la calle Zamora de la colonia Condesa. Debido a que les negaran el acceso, los trabajadores en activo y jubilados del IMSS derribaron la puerta e ingresaron a la fuerza.

EPP