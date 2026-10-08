Salud

Concluye sin Acuerdos Reunión Segob y Trabajadores del IMSS; se Deslindan de Acciones Violentas

El personal de varias entidades sostiene este jueves una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación

Los trabajadores del IMSS mantienen un bloqueo en Paseo de la Reforma, CDMXFoto: N+

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