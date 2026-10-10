Seguridad

Dan de Alta a Director de Secundaria No. 13 tras Ataque en Torreón, Coahuila

El alumno Alexis y el profesor Ricardo, quienes también lesionados, fueron desentubados tras presentar mejoría en su estado de salud

Dan de Alta a Director de Secundaria No. 13 tras Ataque en Torreón, CoahuilaAutoridades educativas informaron que fue dado de alta el directora de la Secundaria General No. 13 en Torreón. Foto: N+

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