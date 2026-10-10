Dan de Alta a Director de Secundaria No. 13 tras Ataque en Torreón, Coahuila

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila, Flor Rentería, informó que el profesor Gerardo, director de la Secundaria Número 13 de Torreón, fue dado de alta.

El director resultó herido durante el ataque ocurrido el pasado 1 de octubre, en el que perdió la vida la subdirectora Neri Edith. Durante la agresión, dos jóvenes que portaban machetes atacaron a docentes y estudiantes del plantel educativo.

El director se suma a la lista de personas recuperadas, junto a Romina quien fue dada de alta a inicios de octubre, según informó su padre, luego de ser agredida durante el ataque. hechos

Por su parte, el alumno Alexis y el profesor Ricardo Quintanar fueron desentubados luego de presentar una mejoría en su estado de salud. Ambos permanecen en recuperación.

El pasado 4 de octubre, Carlos “N” y David “N”, conocidos como “Los Cuates” y señalados como presuntos responsables del ataque, fueron vinculados a proceso durante una audiencia celebrada en Torreón.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alumno Alertó a sus Compañeros Durante Ataque a Secundaria de Torreón, Coahuila

Un juez determinó vincularlos a proceso por el delito de homicidio calificado, cometido con alevosía, brutal ferocidad y saña, en agravio de Neri Edith. Además, estableció un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 4 de abril de 2027.

Asimismo, los hermanos de 9 y 10 años de los presuntos agresores quedaron bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), luego de que se detectara una posible omisión de cuidados.

La subprocuradora de la PRONNIF en La Laguna, Estrella Cardona, indicó que la prioridad es garantizar la integridad de los menores y brindarles apoyo emocional.

Por otra parte, Rodolfo Silva, representante de la Asociación Nacional de Escuelas, señaló que los planteles educativos, tanto públicos como privados, deberían contar con un vigilante en la entrada y establecer controles de acceso para reforzar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.