Un ganadero identificado como Sabino Saure Sánchez, de 29 años, murió tras ser atacado a balazos en la localidad de Aguilera, municipio de Sayula de Alemán, al sur de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba en un vehículo sobre la carretera Transístmica cuando fue interceptada por sujetos armados que presuntamente intentaron despojarlo de dinero que habría retirado momentos antes de una institución financiera.

El ataque ocurrió la tarde de este miércoles. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el ganadero y posteriormente escaparon. Sabino tenía su domicilio en la congregación de Achotal, perteneciente a San Juan Evangelista.

Tras resultar herido, fue trasladado al Hospital General Miguel Alemán González, ubicado en Oluta-Acayucan, donde murió minutos después. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes; hasta el momento no se reportan personas detenidas.