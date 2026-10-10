Hombre Asalta Tienda de Conveniencia con un Machete en Montemorelos, NL

Una mujer que atendía una tienda de conveniencia fu asaltada por un sujeto que portaba un machete. Los hechos fueron reportados en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, y quedaron captados por una cámara de seguridad.

En el video captado se puede observar como el sujeto ingresa a la tienda y se acerca hasta el sito donde se encontraba la empleada. La persona saca un machete y amaga a la empleada mientras le exige que le entregue el dinero de las ventas del día.

Al verse amenazada, la mujer terminó por señalarle al presunto ladrón el sitio donde se encontraba el dinero. El hombre comenzó a tomar el efectivo para posteriormente huir de este lugar.

Ante este asalto, los dueños de esta tienda de conveniencia terminaron por hacer una denuncia a través de redes sociales para tratar de localizar al presunto ladrón y proceder legalmente en su contra.

Vecinos de este sector exigieron a las autoridades de seguridad que se realicen más recorridos y patrullajes para evitar que se sigan registrando más asaltos y robos a casa habitación. Hasta el momento se desconoce si ya existe una denuncia formal en este caso.