Seguridad

Hombre Asalta Tienda de Conveniencia con un Machete en Montemorelos, NL

El momento de este robo quedó captado por cámaras de seguridad del local

AsaltoEl hombre amagó a una empleada. Foto: N+

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