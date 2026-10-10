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Megalópolis Registra Más de 55 Millones de Viajes Diarios: Así se Mueven los Mexicanos

El estudio de la CAMe revela que caminar y usar transporte público es el método que concentra la mayoría de los traslados en siete entidades del país

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