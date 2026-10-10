Megalópolis Registra Más de 55 Millones de Viajes Diarios: Así se Mueven los Mexicanos
El estudio de la CAMe revela que caminar y usar transporte público es el método que concentra la mayoría de los traslados en siete entidades del país
El estudio de la CAMe revela que caminar y usar transporte público es el método que concentra la mayoría de los traslados en siete entidades del país
La Megalópolis de México registra más de 55 millones de viajes diarios en promedio, de los cuales el 34% se realiza a pie y el 33% en transporte público, de acuerdo con un estudio presentado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).
El análisis, cuyos resultados se dieron a conocer este 9 de octubre del 2026, también identificó que el 30% de los desplazamientos se hace en vehículos motorizados, como automóviles, motocicletas y autobuses foráneos, mientras que el 2% corresponde a traslados en bicicleta.
La región comprende la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala. El estudio busca identificar cómo se mueve la población, qué distancias recorre y cuánto tiempo destina a sus trayectos, con el propósito de aportar información para la planeación del transporte y las estrategias de calidad del aire.
Entre los principales resultados, la CAMe reportó que un viaje promedio en transporte público dura 50 minutos y recorre 9.9 kilómetros. En contraste, los desplazamientos en vehículos motorizados alcanzan una distancia promedio de 19.1 kilómetros.
El estudio también identificó dos periodos de mayor concentración de viajes: las 08:00 y las 18:00 horas. Durante la tarde se registra un mayor uso del transporte público y de la bicicleta.
Según el CAMe, para desarrollar el análisis, se utilizaron datos anonimizados de dispositivos móviles. La investigación examinó 3 mil 422 millones de registros de viajes correspondientes a 62 días de mayo y diciembre de 2025.
El estudio abarcó 556 municipios y alcaldías, además de 14 mil 741 áreas geoestadísticas básicas y 17 mil 861 colonias.
Como parte del proyecto, la CAMe desarrolló una plataforma digital de origen-destino que permite consultar información sobre los desplazamientos, incluidas las distancias recorridas, la duración, la velocidad promedio y el medio de transporte utilizado.
La herramienta está dirigida a gobiernos estatales y federales, así como a las dependencias encargadas de diseñar políticas de movilidad y calidad del aire.
PT