Megalópolis Registra Más de 55 Millones de Viajes Diarios: Así se Mueven los Mexicanos

La Megalópolis de México registra más de 55 millones de viajes diarios en promedio, de los cuales el 34% se realiza a pie y el 33% en transporte público, de acuerdo con un estudio presentado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

El análisis, cuyos resultados se dieron a conocer este 9 de octubre del 2026, también identificó que el 30% de los desplazamientos se hace en vehículos motorizados, como automóviles, motocicletas y autobuses foráneos, mientras que el 2% corresponde a traslados en bicicleta.

La región comprende la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala. El estudio busca identificar cómo se mueve la población, qué distancias recorre y cuánto tiempo destina a sus trayectos, con el propósito de aportar información para la planeación del transporte y las estrategias de calidad del aire.

Entre los principales resultados, la CAMe reportó que un viaje promedio en transporte público dura 50 minutos y recorre 9.9 kilómetros. En contraste, los desplazamientos en vehículos motorizados alcanzan una distancia promedio de 19.1 kilómetros.

El estudio también identificó dos periodos de mayor concentración de viajes: las 08:00 y las 18:00 horas. Durante la tarde se registra un mayor uso del transporte público y de la bicicleta.

Según el CAMe, para desarrollar el análisis, se utilizaron datos anonimizados de dispositivos móviles. La investigación examinó 3 mil 422 millones de registros de viajes correspondientes a 62 días de mayo y diciembre de 2025.

El estudio abarcó 556 municipios y alcaldías, además de 14 mil 741 áreas geoestadísticas básicas y 17 mil 861 colonias.

Como parte del proyecto, la CAMe desarrolló una plataforma digital de origen-destino que permite consultar información sobre los desplazamientos, incluidas las distancias recorridas, la duración, la velocidad promedio y el medio de transporte utilizado.

La herramienta está dirigida a gobiernos estatales y federales, así como a las dependencias encargadas de diseñar políticas de movilidad y calidad del aire.

PT