Internacional

Navi Pillay, la Nobel de la Paz que Cambió la Historia de la Violencia Sexual en las Guerras

La jurista sudafricana se ha convertido en una de las figuras más importantes del sistema penal internacional con sentencias sobre la violencia sexual y el genocidio

Navi Pllay, ganadora del Premio Nobel de la PazNavi Pllay, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Foto: Reuters

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