Comunidad Internacional Reacciona a Sanción de Trump a la CPI tras Nobel de la Paz

La administración del presidente Donald Trump decidió imponer sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) al argumentar que el tribunal es un organismo “ilegítimo”, “corrupto” y “politizado” que ejerce su jurisdicción de forma abusiva; esto fue horas después de que se conociera el Premio Nobel de la Paz 2026 para una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.

Al respecto, Alemania, Francia, Reino Unido y otros cinco países manifestaron este viernes su rechazo a las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI).

Las medidas de la Casa Blanca anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio incluyen restricciones financieras y de visado contra jueces, fiscales y personal de la CPI, con el objetivo de paralizar las operaciones del tribunal.

"Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI", dio a conocer en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que "durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la Corte Penal Internacional tuviera la facultad de enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o líderes políticos".

La nota indicó que "el Departamento del Tesoro está emitiendo un conjunto de licencias generales que autorizan ciertas transacciones que involucran a la CPI para proteger los intereses de Estados Unidos".

Rubio rechazó "el enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses: militares que defienden su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que garantizan nuestra seguridad nacional" y aseguró que "Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses".

Pese a las sanciones, Rubio defendió que confiaba en "una solución diplomática".

Además, mostró la determinación de Estados Unidos de continuar su campaña para "desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de sentirse amenazados".

"Nuestro mensaje es claro: Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI", y añadió: "O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI".

La Corte Penal Internacional es un organismo independiente con sede en La Haya, Países Bajos, fundado en 2002 para perseguir y juzgar crímenes de guerra, del que forman parte 125 países, incluidos todos los de la UE y la OTAN, excepto Estados Unidos y Turquía.

HVI