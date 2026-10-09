Internacional

Comunidad Internacional Reacciona a Sanción de Trump a la CPI tras Nobel de la Paz

Alemania, Francia, Reino Unido y otros cinco países manifestaron su rechazo a las sanciones

APAP

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