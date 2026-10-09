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Trump y Netanyahu Critican Premio Nobel de la Paz y EUA Impone Sanciones a la CPI

El mandatario estadounidense cuestionó la elección de Navi Pillay, mientras el primer ministro israelí lanzó acusaciones contra la jurista sudafricana

Trump y Netanyahu Critican Premio Nobel de la Paz y EUA Impone Sanciones a la CPITrump y Netanyahu Critican Premio Nobel de la Paz. Foto: Reuters

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¿Por qué Trump y Netanyahu están en desacuerdo con el Nobel a Pillay?

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