Frente Frío 2 Congelará el Norte de México: ¿Qué Estados Llegarán a 0 Grados y Cuándo Entra?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la llegada del frente frío número 2 a México, el cual provocará bajas temperaturas de hasta 0 grados en al menos siete estados del país.

Este sistema afectará principalmente el noroeste y norte del país. Los estados que registrarán lluvias, chubascos, fuertes rachas de viento y un ligero descenso térmico son:

• Baja California

• Baja California Sur

• Sonora,

• Sinaloa

• Chihuahua

• Durango

• Coahuila

• Nuevo León

• Tamaulipas

Particularmente en Baja California, el frente frío interaccionará con la tormenta tropical Rachel. Se pronostica que Rachel impacte la costa oeste por la noche, provocando lluvias fuertes, vientos de hasta 80 km/h y oleaje de 3 a 4 metros, antes de debilitarse y avanzar hacia Estados Unidos.

¿A qué hora entra el frente frío 2?

Se espera que el frente frío número dos ingrese a territorio mexicano por la mañana del domingo 11 de octubre. A partir de ese momento, recorrerá lentamente dichos estados, incrementando de manera gradual el potencial de tormentas y vientos intensos.

¿Cuándo baja la temperatura en CDMX y Edomex por el frente frío 2?

El nuevo frente frío no afectará directamente a la Ciudad de México ni al Estado de México, ya que su trayectoria se limitará al norte del país. No obstante, ambas entidades sí registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante las madrugadas del sábado y domingo, afectando exclusivamente a las zonas serranas.