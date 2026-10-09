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Frente Frío 2 Congelará el Norte de México: ¿Qué Estados Llegarán a 0 Grados y Cuándo Entra?

Los estados afectados registrarán lluvias, fuertes rachas de viento y bajas temperaturas

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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