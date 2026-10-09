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Huracán Simon y Tormenta Rachel: Estados con Alerta por Lluvias Este Fin de Semana

Las tormentas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo

Foto: Archivo CuartoscuroFoto: Archivo Cuartoscuro

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