Huracán Simon y Tormenta Rachel: Estados con Alerta por Lluvias Este Fin de Semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias torrenciales en al menos 20 estados de México durante este fin de semana, por lo que se recomienda seguir los canales oficiales.

Este sábado 10 de octubre, el huracán Simon se aproximará a Colima y Michoacán, provocando lluvias extraordinarias en Colima e intensas en el occidente y sur, con oleaje de hasta 8 metros en Jalisco y Colima. Paralelamente, la tormenta tropical Rachel podría impactar la costa oeste de Baja California por la noche, causando fuertes lluvias y rachas de viento de hasta 80 km/h. Canales de baja presión también llevarán tormentas eléctricas al Valle de México y la península de Yucatán.

El domingo, la situación se intensificará cuando Simon impacte Colima y Jalisco como un huracán mayor, generando lluvias extraordinarias en Jalisco y Colima, y vientos devastadores de hasta 200 km/h. Por su parte, Rachel se debilitará sobre Baja California antes de alejarse hacia Estados Unidos.

Cabe destacar que las lluvias fuertes y torrenciales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Clima para el sábado 10 de octubre: ¿Dónde lloverá?

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias: Colima.

Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Jalisco y Michoacán.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Nayarit, Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Tabasco.

Clima para el domingo 11 de octubre: ¿Dónde lloverá?