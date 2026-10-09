Placa de Cocos: la Zona Sísmica Que Une a México y a Panamá

El sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Panamá tiene el mismo origen que muchos de los sismos que históricamente han cimbrado a México: la Placa de Cocos. Te explicamos cómo esta franja de corteza bajo el Pacífico ha puesto en aprietos más de una vez a los países de la región.

Aunque sea sólida, la superficie de la Tierra nunca está quieta. El planeta es una bola de roca derretida con una delgada costra endurecida. Pero esta corteza no está fija. El calor del manto la mueve y quiebra, en un principio semejante al de la nata que se forma en la superficie de la leche caliente.

Las diferentes zonas quebradas de esta costra de roca endurecida son las placas tectónicas. Ellas son las responsables de la danza de los continentes. En los límites donde convergen las placas tectónicas, la energía se acumula, en ocasiones durante miles de años, y se libera de golpe. Este fenómeno es responsable de terremotos.

En México conocemos bien las consecuencias de estos movimientos. Muchos de los principales sismos que han cimbrado al país tienen su origen en el límite sur de la Placa de Norteamérica. Y del otro lado de esa línea de subducción está la Placa de Cocos.

Esta placa se ubica completamente sumergida bajo el océano Pacífico pero sus efectos en la superficie han sido evidentes para los habitantes de la región. El sismo del 19 de septiembre de 1985 se originó en por la tensión que ejerce esta placa contra la de Norteamérica.

Lo mismo puede decirse del sismo del 7 de septiembre de 2017 con epicentro en Chiapas, y que alcanzó una magnitud 8.2. También el sismo del 19 de septiembre del mismo año se originó por la subducción de la Placa de Cocos bajo la Placa de Norteamérica.

Si bien el sismo ocurrió lejos de la línea bajo el Pacífico donde convergen ambas placas tectónicas, también fue resultado de la presión que ejerce la placa de Cocos al pasar por debajo de la Placa Norteamericana, según explicó el Sismológico Nacional en un informe.

Ahora, la Placa de Cocos ha provocado un severo sismo en Panamá que ha causado múltiples daños que aún no son cuantificados. No obstante, las imágenes de edificios derrumbados y vehículos destruidos dan cuenta de la magnitud de la catástrofe. Además, el temblor disparó una alerta de tsunami que incluye las costas de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua.

Es muy importante señalar que este sismo no tiene ningún vínculo directo con los otros que han ocurrido en Latinoamérica en los últimos meses. El mortal terremoto doble ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio, con magnitudes 7.2 y 7.5, tuvo un origen completamente ajeno a la Placa de Cocos.

Por su parte, el sismo de magnitud 7.4 que afectó a Colombia el 10 de agosto se debe a que el país se ubica en la intersección de otras tres placas: la Placa Sudamericana, la Placa de Nazca y la Placa del Caribe.