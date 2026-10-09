Ciencia y Tecnología

Placa de Cocos: la Zona Sísmica Que Une a México y a Panamá

El sismo ocurrido en Panamá con magnitud 7.7 tiene el mismo origen que muchos de los sismos que han cimbrado a México: la Placa de Cocos

Mapa de la Placa de CocosPlaca de Cocos, el vecino incómodo del continente. Foto: NASA | IA

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