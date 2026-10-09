Internacional

Terremoto en Panamá: Por Esta Razón un Sismo Superficial Puede Ser Más Destructivo

La profundidad del movimiento telúrico influye en la intensidad del temblor que llega a la superficie y en sus posibles efectos

Terremoto en PanamáEl terremoto de magnitud 7.6 sacudió Panamá. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió Panamá, activando alertas de tsunami. La profundidad del sismo influye en su impacto.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+